吳釗燮投書南加英文媒體 籲請支持台灣參與聯合國

南加州「燈塔媒體新聞」(Beacon Media News)發表外交部長吳釗燮投書。（駐洛杉磯台北經文處提供）

據駐洛杉磯台北經濟文化辦事處提供的新聞稿，第77屆聯合國 大會將於本月13日開議，美國南加州「燈塔媒體新聞」(Beacon Media News)旗下Alhambra Press等21家城市週報(紙本版及網路版)於本月8日至14日同步刊登中華民國外交部吳釗燮部長以「讓我們全體團結一致，共同為全球福祉努力」（Working as one for the global good）為題之專文，並搭配有國旗背景之吳部長照片，呼籲聯合國納入台灣，與國際社會一起因應全球挑戰。

吳部長在專文中指出，國際社會正面臨一系列前所未有的危機，從COVID-19變種病毒疫情，應對氣候變遷的努力停滯，到供應鏈中斷及俄羅斯入侵烏克蘭 ；與此同時，中國加大文攻武嚇作為，危及區域和平與穩定。當聯合國會員國本年再度於紐約開會時，值得提醒所有包含台灣人民在內的聲音均應該被聽見，並參與為全球利益應對這些挑戰的合作努力。

吳部長強調，台灣乃亞洲民主燈塔及世界良善的力量，係可協助克服這些全球挑戰的寶貴夥伴。自疫情大流行爆發以來，台灣已向世界提供人道協助，包括口罩及所需的醫療用品，研發並分享國產疫苗，俄國入侵烏克蘭後，並向烏克蘭提供逾 550 噸救援物資及逾4,000萬美元捐款協助安置流離失所的烏克蘭難民。

再者，台灣同時承諾2050 年實現淨零碳排放目標對抗氣候變化，並制定政策以達致聯合國永續發展目標。以國內生產毛額為衡量標準，台灣乃全球第22大經濟體，並為全球半導體製造的重鎮於全球供應鏈扮演關鍵角色。台灣為民主捍衛者，致力維護現狀，支持以規則為基礎的國際秩序。當中國脅迫對外擴張威權主義，台灣則成為自由開放社會的楷模。

很不幸地，由於中華人民共和國的無情打壓，台灣無法參與最大、最重要的全球合作論壇。北京 刻意將自身的「一中原則」與聯合國大第2758號決議混為一談，宣稱台灣是中國一部分，誤導國際社會；事實上，決議並未在台灣議題上採取立場，也沒有包含「台灣」兩字。

吳部長強調，聯大第 2758 號決議遭錯誤解讀，導致台灣參與聯合國與相關機構的權利長年被剝奪，讓國際社會無法受惠於台灣的貢獻。更糟糕的是，中國試圖改寫台灣在聯合國地位的作為，破壞全球和平與穩定，北京近來在台灣周邊進行的危險軍事演習就是例證。

吳部長感謝世界各國開始意識到台灣可作出的貢獻，許多已支持台灣更活躍參與聯合國體系。其中，歐洲議會本年7月6日以壓倒性票數通過決議表達支持台灣有意義參與國際組織的立場，七大工業國國家(G7)亦表達類此支持。尤其，去年10月美國國務卿Antony Blinken公開鼓勵所有聯合國成員國加入美國支持台灣有意義參與聯合國體系行列。

吳部長於文末結論呼籲國際社會面臨的共同阻礙是需要所有人齊心協力，這些危機環環相扣，要全世界走在一起才可能解決。台灣已證明自己是可靠與不可或缺的夥伴，台灣人民願意做出貢獻，應讓台灣與大家一起為全球利益努力。