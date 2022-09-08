影/洛縣聖蓋博大教堂火災損失逾700萬 現浴火重生

聖蓋博大教堂布道大廳重建，講經台、天花板、大吊燈煥然一新。（記者丁曙／攝影）

聖蓋博 谷宗教史上的里程碑-聖蓋博大教堂（Mission San Gabriel Archangel），2020年7月遭人為縱火 嚴重損毀，經過兩年的清理、整修和部分重建，現已完成95%工作量；9月8日該教堂慶祝落成251周年，災後首次向媒體預展，也將於本周六9月10日向民眾開放一天，並爭取年底前峻工完全開放，恢復市民和信徒的宗教信仰活動。然而，該場火災造成的經濟損失超過700萬元。

影音來源：記者丁曙

8日上午10 點，久違公眾視野的聖蓋博大教堂迎來了首批媒體，報告火災兩年後的重建進程。記者們看到，兩年前大火焚燒後的講經大廳，已經初步恢復災前氣象。被燒穿的屋頂天花板已全部換新，棕色木條紋路美觀、油漆透亮，天花板下的吊燈排列有序；曾經被濃煙熏黑的講經台，背景莊嚴地面清潔，工人們正在安裝一盞巨大的吊燈；大廳四周的宗教壁畫、神話傳說，依然古色古香，再現神話故事。

聖蓋博大教堂公共關係主任Terri Huerta介紹，當天是一場特殊意義的活動，慶祝該教堂創立250年（Jubilee），去年未能落實。這座教堂是聖蓋博谷天主教史上的一座里程碑，也是城市的地標，文化和歷史價值重大。250年來成為無數信徒講經、布道、聚會、服務的地方。然而，2020 年 7 月11日遭人縱火，火焰吞噬了教堂的閣樓、天花板和屋頂，令所有市民感到痛心。保險公司估計火災損失金額650萬元，教會方面估算後續的裝飾，總計損失超過700萬元。