洛市中心珠寶店遭六名蒙面搶匪砸玻璃櫃搶劫

洛杉磯市中心珠寶店6日發生六名歹徒入內行搶。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，洛杉磯 市中心一家珠寶店，6日下午遭六名蒙面搶匪砸店搶劫。

洛市警局表示，這起事件發生於6日下午約3時30分左右，希爾街（Hill Street）600號街區的珠寶區（Jewelry District）商店，身穿連帽衫、戴口罩 的嫌犯搶入店內，開始砸玻璃櫃。

St. Vincent Jewelry Center珠寶中心總教裡艾文登（Nejdeh Avedian）告訴目擊者新聞（Eyewitness News ），搶匪一面打碎展示櫃時，一面用胡椒噴霧噴向人群。

所幸因安全玻璃過於厚實，加上工作人員努力抵抗，劫匪未能拿走太多珠寶。

艾文登說，「我們的工作人員站起來，他們拿著身邊能找到的工具，凳子、椅子扔向劫匪，將他們趕離中心」。

一名保安還向劫匪發射一枚非致命的胡椒球，最終將他們嚇跑。

艾文登說，警察 在兩分鐘內就趕到現場。然隨著該地區持續遭受搶匪襲擊，民眾愈來愈感不安。

「他們不在乎，但他們為什麼不在乎？」他說「他們來了，他們行搶偷竊，若他們被捕了，第二天就又會被放回街頭。」

警方表示，珠寶中心外有三輛車等著接應嫌犯，其中包括黑色與白色兩輛賓士，與一輛白色起亞（Kia）。