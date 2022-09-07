我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 提告獲賠

國會將審台灣政策法案 蘇利文：部分條文令人擔心

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

記者啟鉻／即時報導
河濱縣警局突擊行動。（警方提供）
河濱縣警局突擊行動。（警方提供）

加州河濱縣一對華裔夫婦因河濱縣警察局在無出示搜查令時，闖入住宅搜查，憤而提告。近日雙方達成和解，這對華裔夫婦獲賠逾十萬元。

河濱縣艾辛諾湖市（ Lake Elsinore )華裔夫婦在2021年8月初，遭河濱縣警局警員突擊，搜查夫婦名下兩棟住宅，且未有搜查令。這對夫婦憤而於2022年3月將縣警局告上法庭，近日雙方和解，縣府賠償兩夫婦13萬6000元。

據2022年3月提交的訴狀，原告黃晨晨（Chen Chen Hwang )67歲，與先生吳俊琮（Jiun Tsong Wu，均譯音）75歲，指控河濱縣警局警員2021年8月5日突擊搜查夫婦兩棟住宅時，並未有搜查令。原告律師庫爾曼說，警方懷疑原告涉嫌偷電和非法經營大麻屋，原因是遭查住宅的電錶顯示電量消耗異常低。

然而，這對夫婦日常生活消費非常節儉，並使用太陽能板，盡量減少日常電力消耗。黃晨晨表示，警方濫用執法行為讓人無法理解，且令人恐懼。身為原告的他們並沒有做任何違法的事，在自宅反倒沒有了安全感。

據稱，警察突擊搜查夫婦第一棟住宅時，將室內多扇門損毀，在翻查所謂贓物時，造成設施損失達6000元。但並沒有發現想要找的非法大麻。警方一無所獲後，將搜查目標轉向第二棟住宅。夫婦倆人執意要警方出示搜查令，但警方卻始終拿不出。在無搜查令下，警方在車庫內檢查了15分鐘。

當時，吳俊琮與負責這次行動的一名警方隊長通話，對方也讓警員離開，並表示，這次進入住宅搜查是不符合規定的，是非法的。

據報導，這起訴訟8月15日被法院駁回，而原告與被告最終達成和解。河濱縣府發言人馬查多表示，被告將以每次6萬8000元，兩次支付給原告夫婦共計13萬6000元賠償金。

內陸媒體就此事發表評論稱，「一個自由社會，執法人員在無合法搜查文件下，永遠不允許打破居民大門，恐嚇無辜的人」，「這是流氓政權可能會出現的不專業和可恥行為，不應該發生在美國、加州甚至內陸帝國。」

華裔 警察 加州

上一則

熊闖南加民宅 還去廚房吃蛋糕 見警察就跑 視頻全錄

延伸閱讀

南加內陸兩處野火繼續蔓延 大熊湖附近野火僅2%控制

南加內陸兩處野火繼續蔓延 大熊湖附近野火僅2%控制
河濱縣野火已蔓延4200畝 釀2死1傷、7建物全毀

河濱縣野火已蔓延4200畝 釀2死1傷、7建物全毀
南加河濱縣警為逮捕違規駕駛 身體竟被對方車子拖行

南加河濱縣警為逮捕違規駕駛 身體竟被對方車子拖行
南加河濱縣莫瑞諾谷珠寶店遭快閃砸搶損失8萬

南加河濱縣莫瑞諾谷珠寶店遭快閃砸搶損失8萬
百萬畫作被當垃圾丟 獲賠25萬

百萬畫作被當垃圾丟 獲賠25萬
河濱縣多起闖空門案 宣告偵破

河濱縣多起闖空門案 宣告偵破

熱門新聞

近幾年火爆螺螄粉的酸筍味道可謂一騎絕塵，有華人甚至不堪忍受而搬家。（讀者提供）

鄰居1個月吃40碗螺螄粉 華人難忍臭味憤而搬家

2022-09-03 02:13
籌碼被搶的受害人前往的賭場，自7月中旬開始籌碼優惠活動。（圖片由受害者提供）

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

2022-09-04 21:33
好市多13元的超便宜月餅，值不值得購買。

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

2022-09-02 14:53
鑽石吧市位於鑽石吧大道一所學校停車場發生盜竊案。（記者啟鉻／攝影）

接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了

2022-09-01 02:20
這款月餅售價13.49元。（記者陳開╱攝影）

通膨影響 南加好市多月餅熱銷

2022-09-05 14:46
世說新聞深度對話City Of Hope，也就是希望之城的資深癌症專家陳克瑜，為您揭示癌症的秘密。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

2022-08-30 22:01

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
美最難負擔生活10市 9個在加州 5個在灣區

美最難負擔生活10市 9個在加州 5個在灣區
華為吹牛捅破天？Mate 50衛星通訊「開賣沒支援」挨轟

華為吹牛捅破天？Mate 50衛星通訊「開賣沒支援」挨轟
美五分之二畢業生 後悔大學「選錯系」文科人最多

美五分之二畢業生 後悔大學「選錯系」文科人最多
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑