因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

河濱縣警局突擊行動。（警方提供）

南加州 河濱縣一對華裔 夫婦因河濱縣警察 局在無出示搜查令時，闖入住宅搜查，憤而提告。近日雙方達成和解，這對華裔夫婦獲賠逾十萬元。

河濱縣艾辛諾湖市（ Lake Elsinore )華裔夫婦在2021年8月初，遭河濱縣警局警員突擊，搜查夫婦名下兩棟住宅，且未有搜查令。這對夫婦憤而於2022年3月將縣警局告上法庭，近日雙方和解，縣府賠償兩夫婦13萬6000元。

據2022年3月提交的訴狀，原告黃晨晨（Chen Chen Hwang )67歲，與先生吳俊琮（Jiun Tsong Wu，均譯音）75歲，指控河濱縣警局警員2021年8月5日突擊搜查夫婦兩棟住宅時，並未有搜查令。原告律師庫爾曼說，警方懷疑原告涉嫌偷電和非法經營大麻屋，原因是遭查住宅的電錶顯示電量消耗異常低。

然而，這對夫婦日常生活消費非常節儉，並使用太陽能板，盡量減少日常電力消耗。黃晨晨表示，警方濫用執法行為讓人無法理解，且令人恐懼。身為原告的他們並沒有做任何違法的事，在自宅反倒沒有了安全感。

據稱，警察突擊搜查夫婦第一棟住宅時，將室內多扇門損毀，在翻查所謂贓物時，造成設施損失達6000元。但並沒有發現想要找的非法大麻。警方一無所獲後，將搜查目標轉向第二棟住宅。夫婦倆人執意要警方出示搜查令，但警方卻始終拿不出。在無搜查令下，警方在車庫內檢查了15分鐘。

當時，吳俊琮與負責這次行動的一名警方隊長通話，對方也讓警員離開，並表示，這次進入住宅搜查是不符合規定的，是非法的。

據報導，這起訴訟8月15日被法院駁回，而原告與被告最終達成和解。河濱縣府發言人馬查多表示，被告將以每次6萬8000元，兩次支付給原告夫婦共計13萬6000元賠償金。

內陸媒體就此事發表評論稱，「一個自由社會，執法人員在無合法搜查文件下，永遠不允許打破居民大門，恐嚇無辜的人」，「這是流氓政權可能會出現的不專業和可恥行為，不應該發生在美國、加州甚至內陸帝國。」