熊闖南加民宅 還去廚房吃蛋糕 見警察就跑 視頻全錄

熊翻過柵欄迅速逃跑。（視頻截圖）

警方4日在南加范杜拉縣（Ventura County）西米谷（Simi Valley）的一處住宅，幫助屋主驅趕一名不速之客。警方7日公布的執法記錄儀畫面顯示，當時一隻黑熊通過一扇敞開的門進入這戶人家，不出所料地找到了進入廚房的路。

視頻來源：警方臉書 /記者李雪後製

據警方消息，事發地點在Cherokee Circle 的5700號段街區。西米谷警局在臉書上分享的視頻顯示，警察 打開房屋的前門並遇到了這隻熊，隨後一名警官喊道「嘿熊！熊！滾出去，熊！」沒想到非常奏效，這隻熊竟乖乖聽話出去，迅速走出家門，爬上柵欄逃走了。不久之後，牠在Cochran街和Mt. Sinai大道附近的一棵樹上被發現。

警方在貼文中表示，在居民打來的報警電話中，居民說她家中有一隻熊，她和她兒子不得不把自己鎖在樓上臥室裡。到達住所後，警察通過二樓窗戶從房主那裡拿到了鑰匙。警察打開前門，帶著一個不致命的發射器進入住宅，發射器上了一個大型橡膠彈丸，準備用於將熊嚇出住所。當警察進入住所時，他們觀察了一下廚房裡的熊。這隻熊似乎吃了一個新鮮出爐的蛋糕，並在冰箱裡翻找。

當日西米谷氣溫達到100度以上，這並不奇怪這隻熊正在尋找一種逃避高溫的方法，並趁機享用一些零食。而3日則有人看到一隻黑熊在另一個西米谷住宅的泳池裡游泳 ，並打翻他們的垃圾桶。目前尚不清楚是否是同一隻熊，但漁獵局也被告知了這一事件。