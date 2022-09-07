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南加內陸兩處野火繼續蔓延 大熊湖附近野火僅2%控制

記者啟鉻／即時報導
河濱縣野火Fairview fire已經蔓延逾5000畝，5%控制。（河濱縣消防局提供）
河濱縣野火Fairview fire已經蔓延逾5000畝，5%控制。（河濱縣消防局提供）

南加內陸現在正發生兩處野火，都起於勞工節當天午後。截至7日，發生在河濱縣海梅特市「費爾維野火」（Fairview fire）蔓延逾5000畝。另一處在聖伯納汀諾縣大熊湖「雷達福特野火」（Radford fire）進展較慢，燃燒面積不到1000畝。

據媒體報導，因費爾維野火勢頭較猛烈，加州防火廳／河濱縣消防局指揮官傑森（Josh Janssen）要求盡快再增加一倍的消防員及滅火設備。他表示，顯然野火蔓延速度大大超過現在火場的滅火力量，野火仍維持控制5%的程度。目前在火場滅火的有約265名消防員及近40輛消防車。附近社區約3700個住戶接到撤離令。受野火影響，海梅特學區7日學校關閉。

據稱，在野火中喪生的兩人均在車裡，還有一名受傷婦女在路旁獲救，已經送醫。目前火災調查人員正在盡快確認起火原因。當地紅十字會在塔奎茨高中（ Tahquitz High School）設立避難中心。

另一處發生在大熊湖雷達福特野火，經過一整夜燃燒，進展較慢，目前面積不到1000畝，僅有2%控制。火場位於Barton Flats 和 Snow Summit 地區。聯邦森林防火局表示，現場有超過470名消防員撲火，還有空中滅火機支援。炎熱和乾燥環境給滅火帶來很大阻礙。

火場附近部分社區居民接到撤離令。警員向當地大約1900多個住宅，挨家挨戶上門通知盡快撤離，截至7日，部分居民已經撤離。無人員傷亡報導。紅十字會在大熊湖高中設立庇護中心。

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