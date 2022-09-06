南加氣候異常高溫乾旱 這個行業的華人尤其苦不堪言

今年氣候異常持續高溫乾旱，導致華人農場作物收成減半。（記者啟鉻／拍攝）

加州 持續高溫 乾旱，近期更是連續多日高溫達華氏百餘度，令農場業者苦不堪言。華人業者說，乾旱高溫少雨，灌溉不足，導致農作物與正常年相比收成減少近半；擔心氣候變化，明年農場恐怕還會有不好收成。園藝專家則認為，農作物收成每年都有差異，或許下一年收成將恢復正常，但今年的確有氣候異常的問題，影響了果樹的收成。

喬先生在河濱市郊經營葡萄種植農場。他說，由於高溫乾旱水量不足，今年葡萄產量減少一半，往年正常能收成十餘噸，今年估計只有七噸左右。他種植的葡萄用於釀製葡萄酒，為了盡快收穫，避免白晝日曬高溫，僱請幾名墨西哥裔工人連夜搶收。他認為，若下一年氣候還是異常，恐怕葡萄產量會更少。

內陸華人社團近日組織成員到當地棗子農場體驗採摘樂趣。組織者之一周克蕙表示，她從農場業者了解到，今年棗子產量不足，嚴重減產，估計收成減少一半左右。而且棗子個頭也要小一些，原因與氣候異常有關。

廖先生在內陸和美墨邊境一帶經營大片蔬菜 農場。他表示，因為氣候異常，持續一周高溫都在百餘華氏度，導致蔬菜農場產量減少30%至50%。天氣熱，影響蔬菜生長的害蟲繁殖很快，也影響蔬菜產量。同時作物在高溫天氣需要多澆水，若水量不足，也不利蔬菜生長，需要比平時多灌溉約30%的水量。但因為水控制單位有水量限制，農場無法獲得多餘水量，導致農作物欠收。為了提高灌溉效率，農場準備增加滴管設備，但投入需要至少十萬元。所以氣候異常給農場業者帶來不小困擾。

園藝專家邱啟宜則說，從他獲得的南加州農藝資訊看，一般來說，農作物收成表現為一年好、一年差一些。也就是說，上一年農作物收成好，下一年收成就會不理想，若表現在果樹，就是上一年操勞付出很多，下一年就要休息，是自我調節。土地一段時間不好好維護修整，做好施肥，也會不利作物生長。2022年果樹結的水果都不是很好，當然氣候異常也是原因之一；今年蜜蜂也不多，影響了植物授粉。他家的白桃樹結的果實減少一半，其他果樹也不太好。

農場需要大規模的灌溉工具。對於普通家庭來說，若因需遵守政府限水令，可以利用日常生活節省下的水澆灌園藝植物，比如洗碗剩下的水。邱啟宜建議，在靠近距離果樹根部外圍挖兩個普通碗口粗的洞，大約深度如成人手臂長度。可以將日常生活餘下的水倒進去。這樣通過逐漸滲透，可以提供果樹灌溉用水，抵禦乾旱不利影響。