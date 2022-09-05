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受大火影響 駕車者在洛杉磯北邊的5號高速路將延誤

編譯組／即時報導
5號公路旁8月31日發生灌木野火被迫關閉，上千車流回堵多時。（ABC 7）
5號公路旁8月31日發生灌木野火被迫關閉，上千車流回堵多時。（ABC 7）

在極端熱浪助威下，發生於洛杉磯北邊卡斯泰克（Castaic）附近灌木叢的「路線野火」（Route Fire），造成的破壞，令勞工節旅行者可能會在9月5日，於洛杉磯以北關閉的5號高速公路的一段路段上遇到延誤。

連接南加州和北加州穿過加州中央山谷的主要路線，北行的兩條車道9月5日仍然關閉。 8月31日開始的「路線野火」損壞了一面牆，燒毀了卡斯泰克地區超過 5200 英畝的土地，當局目前需要修復那堵牆。北行的5號高速公路介於休斯湖路（Lake Hughes Road）和坦普林高速公路（Templin Highway）之間的右邊兩條車道，預計在勞工節長周末將保持關閉。

9月5日早上幾乎被控制住的「路線大火」，摧毀了兩座建築物，並導致七名與熱有關的消防員受傷。 當局表示，8月31日遭受熱傷的七名消防員已全部出院，情況良好。

坦普林高速公路和 Pine Crest Place 之間的 Ridge Route Road 仍然關閉，除當地通道和緊急救援人員外，其他所有人都無法使用。

上週，大火一度威脅到 500 戶家庭，並在8月31日和9月1日短暫地導致部分地區撤離。目前沒有任何其他傷害的報告。

發生於卡斯泰克附近灌木叢的「路線野火」，焚燒範圍一夜之間，從165畝迅速蔓延，至9月1日上午，焚燒面積超過5155畝，附近民眾被迫疏散，5號高速公路一度關閉雙向車道，上千台車流回堵數小時。

當時大火造成八名消防人員受到與高溫有關的傷害。洛縣消防局表示，其中七人需住院治療。他們不僅要應對來勢洶洶的野火，還面臨席捲南加州高達百度的極端熱浪。

這起野火發生於8月31日中午時分，沿著休士頓湖路（Lake Hughes Road）以北的5號高速公路北行路段，在百度高溫與乾燥的天候下，當天下午1時30分左右，大火迅速蔓延至高速公路另一端，公路雙向關閉。

來自多個地方和聯邦機構約360多名消防人員，與15架滅火飛機抵達現場撲滅大火，保護鄰近建築物，協助居民疏散。火焰造成的濃煙噴上數千呎高空，從橙縣都可見到濃煙上竄。

大火一度導致5號高速公路雙向關閉，數千名司機被困在炎熱的道路上無處可去，相關單位努力疏散交通，引導車流至地面街道上。

至9月1日上午，路線野火已焚燒超過5155畝。（ABC 7）
至9月1日上午，路線野火已焚燒超過5155畝。（ABC 7）

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