勞工節周末 加州警方逮捕酒駕和藥物駕駛600人

加州公路巡警局（The California Highway Patrol, CHP）在勞工節週末期間逮捕了​​ 600 多名酒駕和藥物駕駛的司機。（CHP官網）

加州 公路巡警局（The California Highway Patrol, CHP）在勞工 節周末期間，加強對酒駕和藥物駕駛的巡查，在全州範圍內逮捕了 600 多名涉嫌在藥物和酒精影響下駕駛（DUI) 的司機。

這場巡查行動於9月2日周五下午 6 點開始到4日晚上 11時59分 結束。5日，巡警們還會進行有針對性的巡邏。

根據CHP最新數據，目前在加州逮捕了607人，但並沒有提供洛杉磯和其他縣的具體數字。

CHP 專員阿曼達雷（Amanda Ray ）表示，酒精和藥物影響駕駛仍然是加州交通事故中造成死亡和受傷的主因，一旦駕駛受到影響，司機就會把自己和路上的其他人置於極大危險中。CHP 致力於執行和非執行策略，包括教育和社區參與，確保假期期間在加州旅行的每個人都能獲得最高水平的安全。

在2021年勞工節周末，加州公路巡警局在加州逮捕了985名涉嫌酒後駕駛的駕車者，2020年同期有900人被拘留。該機構表示，2021年勞動節周末，整個加州有43人在車禍 事故中喪生。

官員們指出，大多數 CHP 警官都被認證為「藥物識別專家」，有能力發現受大麻和其他藥物影響的駕駛者。

南加各縣（Southland）的許多執法機構，也參與了縣的反酒駕巡邏。這些努力與美國國家公路安全管理署（National Highway Traffic Safety Administration’s）正在全國進行的「Drive Sober or Get Pulled Over」活動相吻合。