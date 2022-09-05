南加熱浪滾滾 商場、社區中心成避暑重地

民眾在消費過後停留商場休息吹冷氣。（記者張庭瑜/攝影）

南加熱浪來襲，並正逢勞工 節長周末，民眾除了在家裡大開冷氣應對酷熱的天氣，也有人選擇前往附近的社區中心或購物商場避暑納涼。

勞工節長週末，洛杉磯縣各地面臨氣溫爆表的炙熱天氣，華人密集的亞凱迪亞市（Arcadia）知名的西野商場（Westfield Santa Anita），吸引不少人前去逛街順便吹冷氣，以致人山人海。

劉小姐就說，家裡只有先生和她，覺得開空調太浪費，便決定出門逛街及享受免費空調。獨自在西野商場閒逛的王先生則說，家裡的冷氣機正好壞了，偏偏遇到勞工節長周末，修理人員不肯前來「救命」，只好到商場吹冷氣。他笑說，「我這才感覺我活過來了！」

除了商場之外，許多市府也開放社區中心給民眾納涼避暑。在天普市社區中心避暑的劉雪倫（Sharon Liu）與吳大衛（David Wu）表示，平時都會在社區中心旁的公園散步運動，因此市府開放納涼中心，他們馬上就知道。提及天普市對民眾特別好，每年都會開放社區中心給民眾避暑，更會打電話通知，避免民眾錯過重要消息。

極度高溫 也讓國家氣象局不斷發出高溫和過熱警告，提醒民眾熱浪將持續到週二，需注意避暑，避免得到高溫疾病。

如何應對高溫似也變成民眾都需要應對的重要課題，加州 獨立電力供應系統商(California Independent System Operator，簡稱 ISO)表示，在熱浪期間，電力需求攀升。截至9月4日下午，電力總需求為 4萬2480 兆瓦，5日可能會攀升至 4萬8817 兆瓦，6日超過 5萬兆瓦。

因此，ISO 一直處於「緊急能源警報」狀態，將使用所有可用資源來緩解全州的電力過度需求，包括緊急減載計劃和備用發電機。

ISO總監梅澤爾（Elliot Mainzer）指出，5日勞工節是最有可能進入緊急情況的第一天，電力服務有可能隨時中斷，而ISO已經與州政府、公用事業公司合作，以便隨時採取應變措施。

截至4日，ISO已經傳出麗浪多灘市（Redondo Beach）和艾爾塞岡度市（El Segundo）在內的三個燃氣發電廠，已經發生部分停電狀況。

加州緊急救難辦公室(California Office of Emergency Services)發言人弗格森（Brian Ferguson）表示，美國西部大部分地區都被熱穹頂籠罩，不但讓加州處在高溫，也讓火災風險及電網壓力持續升高。目前緊急救難辦公室已準備好消防車、運水車和其他消防資源以便各縣能在災情發生時第一時間作出應變動作。

范杜拉縣奧克斯納（Oxnard）國家氣象局氣象學家西拉德（Joe Sirard），預計5日聖費南度（San Fernando）、聖蓋博（San Gabriel）和聖塔克拉利塔（Santa Clarita ）地區的最高氣溫，將在華氏 105 到 110 度之間。4日和5日兩天可能是氣溫高峰期，然後在6日和7日逐漸降溫。但相比兩年前在伍蘭岡（Woodland Hills）創下的洛縣最高紀錄120度還是較低。