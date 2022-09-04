南加多處氣溫破同日歷史最高紀錄 勞工節預計爆表

華人密集的蒙特利公園市4日最高溫度達到華氏105度，下午4時半也有98度。（weather.com）

近日南加州熱浪來襲，許多城市紛紛破當地歷史上的最高溫 。據國家氣象局（National Weather Service）表示，洛杉磯 縣在9月5日勞工 節將面臨高達華氏110度的高溫。

截至4日下午1點，范杜拉縣（Ventura County）的奧克斯納（Oxnard）溫度達101度，打破1961年以來同日的最高溫96度。

范杜拉縣的卡邁利洛（Camarillo）更是高達103度，打破1961年以來同日的最高溫93度。

4日下午2點左右，長堤（Long Beach）發布了108度的高溫警告，也創下歷史最新高溫，超越1988年以來同日維持的107度。

而勞工節當天，聖伯納汀諾（San Bardino）、聖蓋博（San Garbiel），以及克拉利塔（Santa Clarita）等山谷，預計會在105至110度之間。

洛杉磯縣聖費南度谷（San Fernando Valley）的伍蘭岡（Woodland Hills）預計4日達到最高溫113度，並在5日稍微下降至111度。

洛杉磯縣的蘭卡斯特（Lancaster）預計4日達到110度，5日上升至112到113度。而高溫將維持到9月6日週二，直到9月7日週三才會降至109度。

專家們表示，這些數據還會持續上升。在極熱的天氣下，呼籲民眾要做好防曬工作、補充水分，避免中暑。