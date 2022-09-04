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封面故事／對抗高油價 省錢10妙招

持EBT卡在南加六縣乘大都會捷運列車 車票5折

洛杉磯訊
Electronic Benefit Transfer (EBT) 福利卡。（取材自EBT官網）
Electronic Benefit Transfer (EBT) 福利卡。（取材自EBT官網）

在南加州六個縣運作的大都會捷運（Metrolink）宣布，將為持有「電子福利轉帳卡」（Electronic Benefits Transfer，EBT）的人提供50%的門票折扣，適用於所有Metrolink的車票和通票，乘客可以在車站機器上使用EBT卡購買車票。由加州公路處（Caltrans ）管理的低碳交通運營計畫的贈款，為折扣計畫提供資金。

Metrolink董事會主席AraNajarian表示，感謝Caltrans提供資金幫助實現這個項目。這項票價折扣促進了Metrolink對服務南加六個縣公共交通公平和可達性的承諾。折扣計畫有效期為一年或直到贈款資金用完。

Metrolink首席執行長凱特爾 (Darren Kettle) 認為，將新乘客介紹給Metrolink列車是令人興奮的，這將幫助更多南加州人，能夠與工作、學校、家庭、住房等建立重要聯繫。

EBT持有者還可以通過CalFresh、CalWORKs和其他計畫獲取食品和現金福利。此外，EBT持卡人可以使用其福利卡，在Safeway、Instacart、Vons、亞馬遜、沃爾瑪等網站或實體店購物。

加州 南加 福利

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