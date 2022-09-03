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酷熱勞工節 南加人湧往海濱城聖地牙哥

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
聖地牙哥地標「勝利之吻」（記者朱敏梓／攝影）
聖地牙哥地標「勝利之吻」（記者朱敏梓／攝影）

根據美國汽車協會AAA 的調查數據顯示，聖地牙哥（San Diego）是南加州人在勞工節週末度假的第二大預訂目的地。數據顯示，緊隨拉斯維加斯之後，聖地牙哥地區的酒店、遊輪在旅遊預訂中排名第二。調查還發現，大約 32% 的美國人計劃在勞工節期間旅行，而其中82%的旅行者將開車前往目的地。

根據美國汽車協會旅行產品和服務副總裁 Heather Felix 建議，旅行者可以為未來的旅行找到一些很棒的優惠，尤其是在遊輪上。對於那些想在秋季旅行的人，最好盡快制定計劃，以及考慮旅行保險。

AAA 職員表示，預計在這個勞工節為超過 58000名司機提供了幫助，並建議旅客在本週末上路之前，檢查輪胎、電池、皮帶、液位和汽車保養。

南加勞工節期間的高溫，讓消暑成為了許多民眾的第一要務，相對於洛杉磯地區高達三位數的氣溫，聖地牙哥的86華氏度涼爽得多，成為南加人的納涼勝地。

此外，聖地牙哥地區的企業，也為遊客的大量湧入做好了準備。位於 Ocean Beach 的 Hodad's餐廳負責人Nick McMahon表示，預計至少有 3000 人會來餐廳吃飯，因此他們準備了許多冰水給遊客。

聖地牙哥 勞工 南加

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