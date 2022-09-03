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洛市議會批准12.9萬元 清除第六街大橋塗鴉

洛杉磯訊
洛杉磯市議會批准12.9萬元經費，用於清除第六街大橋塗鴉。（Getty Images）
洛杉磯市議會批准12.9萬元經費，用於清除第六街大橋塗鴉。（Getty Images）

洛杉磯市議會宣佈，批准撥款12.9萬元，用於清除第六街大橋（Sixth Street Bridge）的塗鴉，並提供其他維護。

與最初提議的35萬3000元相比，該數額有所減少，不過最近幾週這座新橋上的塗鴉事件減少了，市議會預算和財務委員會上個月削減了經費。市府工務局在該委員會會議上表示，工作人員在 8 月平均每天花費 14.5 小時從橋上清除塗鴉，低於 7 月平均每天工作 23 小時。

這座橋自從 7 月 10 日開放以來又多次關閉，因為某些人的街頭表演、賽車、塗鴉和其他阻塞交通的行為。不過，最近幾週，這座橋上的此類活動已經減少。上個月市議會要求市檢察官準備一項法令，禁止人們佔用橋樑通道、污損或進入圍欄內區域。

不過市議會對過多資金流向一座橋樑表示擔憂，因為塗鴉是全市範圍內的問題。市議員Monica Rodriguez發言稱，為清除第六街大橋塗鴉提供的經費，不以影響其他地區的服務為代價，她希望關注城市其他地區的需求，而不僅僅是一個特定區域。

市議員 Paul Krekorian 表示，願意討論替代性資金措施來維護這座大橋，並強調建議的資金只是一個短期解決方案。

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