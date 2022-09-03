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LAX迎來疫後最忙勞工節 南加自駕遊公路擁堵

記者張宏/洛杉磯即時報導
勞工節旅行回暖機場擁塞，建議旅客提前到達做好準備。（記者張宏／攝影）
勞工節旅行回暖機場擁塞，建議旅客提前到達做好準備。（記者張宏／攝影）

勞工節長周末開始，據南加汽車俱樂部數據，32%的南加州居民將出行旅遊，其中 82%駕車出行，首選觀光景點包括拉斯維加斯、聖地牙哥、奧蘭多、阿拉斯加、勞德代爾堡、納什維爾、夏威夷和歐洲。

旅遊專家表示，本周末道路交通流量將增加 41%，2日周五是最繁忙的旅行日，成千上萬的南加人行駛在高速公路上出城。當地最繁忙的高速公路將是從科羅拉多街到唐尼的Florence道南行的5號高速公路，最擁堵的時間是下午 4 點 45 分到 6 點 45分之間，最暢通時間是晚上9點之後。

與此同時，勞工節長周末將有超過45萬人離開洛杉磯國際機場，LAX公共信息官Victoria Spilabotte表示，這是該機場自 2020年疫情以來最繁忙的長周末，從９月1日至5日共有45萬6000名離港旅客，預計是勞工節期間全美第三繁忙的機場。因此，機場建議旅客提前到達機場，國內航班提前兩小時、國際航班提前三小時，保證有足夠的時間通過擁擠的安檢區域。

南加華人林先生長周末本來打算去拉斯維加斯玩，但是礙於高溫選擇留在家裡。他說，天氣太熱，且節日人潮洶湧，留在本地呼朋喚友烤肉喝酒是更舒服的選擇。

陸續有華人在朋友圈曬出旅行照片，目的地多數集中在歐洲、夏威夷等地，9月7日日本旅遊開放，也有華人計劃去日本。Susan表示，長周末太短，她計劃10月回台灣，然後去日本旅遊，把疫情缺失的旅行計劃補回來。

機場安檢要預留出足夠的時間。（記者張宏／攝影）
機場安檢要預留出足夠的時間。（記者張宏／攝影）

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