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北好萊塢尾隨搶劫 饒舌歌手身中數槍

北好萊塢訊
兩名男子身中數槍，其中一人為饒舌歌手。（ABC）
兩名男子身中數槍，其中一人為饒舌歌手。（ABC）

好萊塢（North Hollywood）1日晚發生一起尾隨到家搶劫案，一位饒舌歌手和他的朋友身中數槍受重傷。

洛杉磯市警方接到報警，1日晚11時55分，在北好萊塢Califa大街11100號街區發生槍擊案。警方到場後發現1名28歲和1名26歲的男子身中數槍。

警方了解到，這兩名男子被3名蒙面劫匪搶劫，有目擊者稱劫匪開1輛白色SUV從現場逃離。

洛杉磯市警方發表聲明稱，「初步調查發現，兩名受害人從錄音房回到家被搶。」「在搶劫的過程中，劫匪開了槍。現場發現多個彈殼和一把手槍。受害者的車子和住宅也有多處彈孔。」有媒體報導稱，受害人當時把車子停在車道上，從車上下來，就被3名劫匪圍住。

目前警方並未公開受害者資料。不過根據Fox11，被搶劫並受重傷的是嘻哈歌手Wakko the Kidd。當時他與朋友從位於Barham 大道的錄音室回到家被搶。

有鄰居稱，案發街區平時很安靜，沒有大事發生，沒想到會發生這種事。

洛市警方敦促有線索的民眾撥打電話給警探Freddy Arroyo：213-486-6840或撥打犯罪舉報熱線800-222-TIPS，或上網：www.lacrimestoppers.org

饒舌歌手被搶劫的案發街區。（ABC）
饒舌歌手被搶劫的案發街區。（ABC）
受害者車上有多處彈孔。（ABC）
受害者車上有多處彈孔。（ABC）

洛杉磯 好萊塢 槍擊

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