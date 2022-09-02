北好萊塢尾隨搶劫 饒舌歌手身中數槍

兩名男子身中數槍，其中一人為饒舌歌手。（ABC）

北好萊塢 （North Hollywood）1日晚發生一起尾隨到家搶劫案，一位饒舌歌手和他的朋友身中數槍受重傷。

洛杉磯 市警方接到報警，1日晚11時55分，在北好萊塢Califa大街11100號街區發生槍擊 案。警方到場後發現1名28歲和1名26歲的男子身中數槍。

警方了解到，這兩名男子被3名蒙面劫匪搶劫，有目擊者稱劫匪開1輛白色SUV從現場逃離。

洛杉磯市警方發表聲明稱，「初步調查發現，兩名受害人從錄音房回到家被搶。」「在搶劫的過程中，劫匪開了槍。現場發現多個彈殼和一把手槍。受害者的車子和住宅也有多處彈孔。」有媒體報導稱，受害人當時把車子停在車道上，從車上下來，就被3名劫匪圍住。

目前警方並未公開受害者資料。不過根據Fox11，被搶劫並受重傷的是嘻哈歌手Wakko the Kidd。當時他與朋友從位於Barham 大道的錄音室回到家被搶。

有鄰居稱，案發街區平時很安靜，沒有大事發生，沒想到會發生這種事。