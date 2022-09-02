線下偷車線上銷贓 南加二手交易平台藏陷阱

正規二手車交易平台魚龍混雜。（記者趙健／製作）

近日，南巴沙迪那市（South Pasadena）發生一起購車詐騙 案。一名賣家通過二手車 交易平台OfferUp購車，在當面交易後，買家發現自己買下的竟是一台失竊車輛。

（影片來源：記著趙健）

8月24日下午7點30分，受害者在OfferUp上點擊了一則由平台推送的二手車出售廣告連接。通過與對方的聯繫協商後，雙方約定進行當面交易。見面後，買家支付現金給賣家，而賣家在數錢的同時，引導買家走入附近的一片公寓建築。之後，賣家告知買家在過道處稍等片刻，而自己趁機繞過灌木叢，駕車逃離。

經買家查證後發現，自己買的竟是一輛從巴沙迪那市盜竊來的車，而此時賣家早已杳無音信。

新冠疫情 以來，美國市場「一車難求」。由於新車供應量的緊缺，二手車價格也已被哄抬到接近新車的水平。這迫使越來越多的消費者開始另闢蹊徑，選擇在二手交易平台上與賣家直接交涉——一來可以協商價格，二則也可以省下大筆中間商的費用。

OfferUp 是全美最大的移動市集，每天有超過 9000 萬次應用下載和數百萬買家搜索超值優惠。該公司成立於 2011 年，連續三年位列最受歡迎購物應用軟件排行榜前五名。

不少犯罪分子利用其靈活的交易模式，開始在這類平台上進行詐騙，類似案件如今屢見不鮮。

所以，消費者在網路上購買二手車時，要仔細檢察車輛的歷史記錄，確認是否正常；還可以在國家保險犯罪局網站上查看車輛識別號。

除此之外，在交易地點的選擇上，比較理想的場所是在車輛管理局 (DMV)——這樣可以當場轉讓車輛所有權，確保整個過程是安全合法的。