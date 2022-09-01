我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／好笑又好哭 圖書館展出讀者遺忘在書中物

裴林敗選後 共和黨聯邦參議員柯頓批評選制詐騙

勞工節大促銷 多項折扣叫人心動

記者張宏/洛杉磯即時報導
勞工節（Labor Day）是感恩節前最大的折扣購物時段，今年勞工節多項折扣讓你心甘情願掏腰包。（unsplash）
勞工節（Labor Day）是感恩節前最大的折扣購物時段，今年勞工節多項折扣讓你心甘情願掏腰包。（unsplash）

勞工節（Labor Day）是感恩節前最大的折扣購物時段，今年零售業因為民眾縮減開支，導致服裝等產品積壓，所以要用更大折扣吸睛，從電器到家具再到服飾，有不少好康會讓你心甘情願掏腰包！

電器類，Lowe's最划算折扣包括Craftsman 262-Piece Standard and Metric Combination Polished Chrome Mechanics Tool Set 是149元，節省120元。46吋白色LED Indoor/Outdoor Flush Mount Ceiling Fan with Light Remote是275.18元，節省68.80元。Allen + Roth Brookview 30-Inch Slate Blue Undermount Single Sink Bathroom Vanity with Marble Top是399，節省了300元。GE 4.5-Cubic-Foot High Efficiency Agitator Top-Load Washer是598元，省下201元。 三星Bespoke 30.1-Cubic-Foot French Door Refrigerator with Dual Ice Maker是1999元，節省900元。

Dyson的V8吸塵器在亞馬遜是380元，T1空氣過濾扇在Dyson官網是300元，且部分Amex用戶還有2%折扣。The Home Depot精選家居廚衛用品低至6.5折。訂單滿45元免運費。截止日期為9月14日23點59分。好康包括大容量多功能烤箱折後只要99元。

Dell新用戶可享部分機型額外9折，需註冊郵箱後使用10%專屬折扣碼，僅限部分用戶可用。美國境內免運費，AMEX部分用戶599返120元。部分機型可嘗試使用 50OFF699或100OFF1499折扣碼。

家具類產品，Macy's家居專場低至4折。部分商品低至額外8.5折，需要使用折扣碼 LABOR，且訂單滿25元美國境內免運費。Bed Bath and Beyond清倉促銷，低至2折。新用戶註冊成為BEYOND+會員，可享額外8折+免郵。訂單滿39元美國境內免運費，好康產品包括感應洗手液機器原價30元，現在只要4元，五層收納架原價115元現價只要18元，全棉床品Full Size套裝折後只要14元起。

Wayfair家具專場低至5折，如移動辦公椅只要29元，低至5折。電動升降書桌189元，且訂單滿35元美國境內免運費。

服飾類產品，COACH Outlet低至3折還有額外8.5折，需要使用折扣碼 SUNNY15，訂單滿50元美國境內免運費，或免費註冊成為Coach Insider免運費。截止日期為9月7日。如Mini City 托特包折後只要92.65元，C扣皮帶只要38元。

Banana Republic 低至3折加額外8折，訂單滿50元美國境內免運費。截止日期為9月5日，好康如襯衫33.58元，半裙只要48元，連衣裙28元。

Cole Haan低至5折加額外8折，需要使用折扣碼 SUMMER ，參與折扣款式頁面標有EXTRA 20% OFF WITH CODE SUMMER。會員美國境內免運費。截止日期為9月6日。REI.com的Outlet商品額外8折，需要註冊會員並使用折扣碼LABOR22，訂單滿50元美國境內免運費，截止日期為9月5日。

Macy's 亞馬遜 F1

上一則

南加部分海灘污染嚴重 官方警告玩水可能引疾病

延伸閱讀

墮胎議題發酵 美期中選舉民主黨民調超車共和黨

墮胎議題發酵 美期中選舉民主黨民調超車共和黨
輝達：H100電路暫獲准出口

輝達：H100電路暫獲准出口
洛杉磯附近採蘋果好去處 從勞工節一路採到感恩節

洛杉磯附近採蘋果好去處 從勞工節一路採到感恩節
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快
美國人預期壽命減降至76歲 新冠疫情非「唯一」原因

美國人預期壽命減降至76歲 新冠疫情非「唯一」原因

熱門新聞

天普市發生入室搶劫案，警員在現場調查。（記者李雪╱攝影）

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

2022-08-28 21:00
一名女子度假回來，赫然發現一位無家可歸者住在她家後院。（CBS）

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

2022-08-25 16:45
世說新聞深度對話City Of Hope，也就是希望之城的資深癌症專家陳克瑜，為您揭示癌症的秘密。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

2022-08-30 22:01
位於艾爾蒙地市的華人車行，日前有汽車在光天化日之下被搶走。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻

2022-08-25 21:19
南加蒙特利公園市，有華女當街全裸。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

2022-08-23 20:57
警察在現場採集指紋。（Mia提供）

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

2022-08-29 20:21

超人氣

更多 >
陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」
接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了

接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了
打臉川普… 阿州眾議員特別選舉 裴林爆冷敗選

打臉川普… 阿州眾議員特別選舉 裴林爆冷敗選