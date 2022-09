勞工節大促銷 多項折扣叫人心動

勞工節(Labor Day)是感恩節前最大的折扣購物時段,今年勞工節多項折扣讓你心甘情願掏腰包。(unsplash)

勞工節(Labor Day)是感恩節前最大的折扣購物時段,今年零售業因為民眾縮減開支,導致服裝等產品積壓,所以要用更大折扣吸睛,從電器到家具再到服飾,有不少好康會讓你心甘情願掏腰包!

電器類,Lowe's最划算折扣包括Craftsman 262-Piece Standard and Metric Combination Polished Chrome Mechanics Tool Set 是149元,節省120元。46吋白色LED Indoor/Outdoor Flush Mount Ceiling Fan with Light Remote是275.18元,節省68.80元。Allen + Roth Brookview 30-Inch Slate Blue Undermount Single Sink Bathroom Vanity with Marble Top是399,節省了300元。GE 4.5-Cubic-Foot High Efficiency Agitator Top-Load Washer是598元,省下201元。 三星Bespoke 30.1-Cubic-Foot French Door Refrigerator with Dual Ice Maker是1999元,節省900元。

Dyson的V8吸塵器在亞馬遜 是380元,T1空氣過濾扇在Dyson官網是300元,且部分Amex用戶還有2%折扣。The Home Depot精選家居廚衛用品低至6.5折。訂單滿45元免運費。截止日期為9月14日23點59分。好康包括大容量多功能烤箱折後只要99元。

Dell新用戶可享部分機型額外9折,需註冊郵箱後使用10%專屬折扣碼,僅限部分用戶可用。美國境內免運費,AMEX部分用戶599返120元。部分機型可嘗試使用 50OFF699或100OFF1 499折扣碼。

家具類產品,Macy's 家居專場低至4折。部分商品低至額外8.5折,需要使用折扣碼 LABOR,且訂單滿25元美國境內免運費。Bed Bath and Beyond清倉促銷,低至2折。新用戶註冊成為BEYOND+會員,可享額外8折+免郵。訂單滿39元美國境內免運費,好康產品包括感應洗手液機器原價30元,現在只要4元,五層收納架原價115元現價只要18元,全棉床品Full Size套裝折後只要14元起。

Wayfair家具專場低至5折,如移動辦公椅只要29元,低至5折。電動升降書桌189元,且訂單滿35元美國境內免運費。

服飾類產品,COACH Outlet低至3折還有額外8.5折,需要使用折扣碼 SUNNY15,訂單滿50元美國境內免運費,或免費註冊成為Coach Insider免運費。截止日期為9月7日。如Mini City 托特包折後只要92.65元,C扣皮帶只要38元。

Banana Republic 低至3折加額外8折,訂單滿50元美國境內免運費。截止日期為9月5日,好康如襯衫33.58元,半裙只要48元,連衣裙28元。

Cole Haan低至5折加額外8折,需要使用折扣碼 SUMMER ,參與折扣款式頁面標有EXTRA 20% OFF WITH CODE SUMMER。會員美國境內免運費。截止日期為9月6日。REI.com的Outlet商品額外8折,需要註冊會員並使用折扣碼LABOR22,訂單滿50元美國境內免運費,截止日期為9月5日。