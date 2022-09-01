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南加六萬戶高溫面臨斷電 華人區受影響

記者邵敏／洛杉磯即時報導
南加六萬多居民高溫天面臨斷電，華人居住城市受影響。（Unsplash.com）
南加六萬多居民高溫天面臨斷電，華人居住城市受影響。（Unsplash.com）

南加地區極端高溫天氣持續，數以萬計的愛迪生 （Edison） 客戶面臨預定停電期間斷電，洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia）、阿罕布拉（Alhambra）、天普市（Temple City）、聖蓋博（San Gabriel）、羅斯密市（Rosemead）等均受影響。

據南加州愛迪生（SoCal Edison）的停電地圖，整個南加州計劃有1300 多次停電，可能影響多達 6萬4000用戶。在洛杉磯縣，最早停電在9月1日（周四）上午 8 時開始，可能持續長達 8 小時。計劃停電之際，部分地區的氣溫可能會在勞工節（Labor Day）周末結束前達到三位數。國家氣象局（National Weather Service）向洛縣發出高溫警告，延續至9月5日晚上 8 時。

南加州愛迪生已確定停電時間表，但沒有具體說明是否會因炎熱天氣，推遲本周預定的停電時間。根據停電預告地圖，以下是1日、2日計劃停電的一些社區，包括洛縣的一些華人聚居城市：阿罕布拉市1日上午 8 時 15 分至下午 4 時 15 分，亞凱迪亞1日早上 8 時到下午 3 時、或午夜至早上 8 時，聖蓋博早上 8 時到下午 4 時，天普市上午 8 時至下午 5 時 30 分，羅斯密市1日早上10時至下午4時、或1日晚9時至2日上午5時。

此外，其他地區的停電情況包括，南艾爾蒙地（South El Monte ）1日晚8時至2日凌晨3時、或晚7時至凌晨1時，貝爾花園（Bell Gardens）1日晚上10 時至2日早上 5 時，比佛利山（Beverly Hills）1日上午 9 時至下午 4 時，工業市（City of industry）1日下午 1 時到4 時，康普頓(Compton)早上 8 時到下午 5 時，托倫斯（Torrance）1日上午 9時30 至下午 3時30分，長堤（Long Beach）1日上午 8 時 30 分至下午 3 時 30 分，或晚 10 時到2日早上 6 時。

南加愛迪生在臨時斷電期間面臨斷電風險的客戶數量，洛杉磯縣超過2萬4000人，橙縣超過7400人，河濱縣超過6400人，聖伯納汀諾縣超過1萬3000人，範杜拉縣約3800人。民眾可以點擊以下鏈接，查看自己所在的社區是否受到橙縣、河濱縣（Riverside County）、聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）和范杜拉縣（Ventura County）計劃停電的影響：https://www.sce.com/outage-center/check-outage-status。

9月1日、2日部分計劃停電城市時間表。 （製表：記者邵敏）
9月1日、2日部分計劃停電城市時間表。 （製表：記者邵敏）

南加 加州 洛杉磯

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