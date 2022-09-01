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南加經典傳奇 科羅納多海濱旅館

蕭愛/聖地牙哥即時報導
紅頂多角形木質建築是其特色。（蕭愛╱攝影）
紅頂多角形木質建築是其特色。（蕭愛╱攝影）

聖地牙哥的科羅納多海濱旅館（Hotel Del Coronado），紅頂多角形木質建築，歷經130多年歷史，絲毫沒有褪色，仍然是最受歡迎的海濱觀光勝地，集現代、古典於一身，是美國西海岸最經典、最傳奇的旅館，是到聖地牙哥的遊客必來的打卡重點。

影音來源：蕭愛提供

科羅納多島在聖地牙哥的海灣內，南有狹長小路與聖地牙哥相連，地理位置非常特別。有與世獨立的特性，又與大陸一線相連；像海島一樣被海隔絕，又有半島阻擋巨大風浪。加上南加温暖氣候，一年四季幾乎都是好天氣，成為最佳度假勝地之一。

一百多年前兩位有遠見的商人，覺得這裏是最好的旅遊地點，花錢買下島上未開發的4100英畝土地，僱用了輪班作業的勞工，買來了質地優良的木材，日夜不停地建造，其中有許多來自中國的工人。他們的信念是蓋一個理想的海濱休閒中心，既使以後他們不在了，這裡仍然是許多人嚮往的地方。

他們的願望實現了，從1888年開張後，這裏就是人們想要一睹為快的地方，幾乎每個年代有名的人物都來過這裡，發明家愛迪生、 影星瑪麗蓮夢露、皇室成員、美國總統、外國友人、好萊塢閃閃發亮的影星、作家名流，太多名人被記載在旅館的歷史中。

科羅納多旅館的全名是：Hotel Del Coronado，老美喜歡稱為代爾，一提及它就令人想到紅色多角形的屋頂，不但是旅館的象徵，甚至聖地牙哥也以它為地標。加州註冊其為歷史地標第844號，還特別設了牌匾立在其庭園中。

從聖地牙哥經過科羅納多橋就可以到達島上，旅館在島的南端。在橋上可看到紅尖頂的旅館。從外面看整個海濱度假勝地，每個角度都有不同的美，正門面朝南，能見到標誌紅尖多角鐘樓全貌。大門口有一株沙漠植物龍樹（Dragon Tree），數十枝幹相抱，盡顯輝煌歲月。

旅館西邊就是一大片沙灘，旅館準備了許多白椅、紅傘。最大特色是每日有專人在沙灘上作沙雕，沙雕主題每日不同，還會刻上時間地點，加上經典語句，非常有創意。這片海灘有了美輪美奐的科羅納多旅館作背景，感覺更有詩情畫意。

旅館是百多年前的建築，舊建築全採用木頭，古色古香，近年一直不停加建，現代化精品商店也應運而生。臨海更增加許多新式套房，新舊融合在一起，更增新潮浪漫氛圍。其會議室一直是各界喜歡採用的聚會場所。常有企業界在此開會招待員工，順便度假。美麗自然海景，加上經典百年建築，也是許多人喜歡的結婚場地。

度假休閒中心住宿價格不便宜，$700至$800一夜，減價優惠也要$400至$500，南加遊客可以一日遊，環旅館走一圈，從不同角度欣賞，再入內參觀，在中庭花園休閒小坐，或是坐在陽台紅傘下飲下午茶。

科羅納多島是觀光小島，遊客只有路邊停車。在旅館附近有地下停車場，停車費20元起跳。 以前還需要收過橋費，現在收費期滿已無需付費了。

小檔案：

Hotel Del Coronado

1500 Orange Ave, Coronado, CA 92118

這株龍樹就在旅館正前方，伴著名旅館一起成長。（蕭愛╱攝影）
這株龍樹就在旅館正前方，伴著名旅館一起成長。（蕭愛╱攝影）
南加最經典傳奇的海濱旅館遠遠就可以看到。（蕭愛╱攝影）
南加最經典傳奇的海濱旅館遠遠就可以看到。（蕭愛╱攝影）
海濱旅館的沙灘每日有人作沙雕。（蕭愛╱攝影）
海濱旅館的沙灘每日有人作沙雕。（蕭愛╱攝影）
最經典傳奇的海濱旅館地標。（蕭愛╱攝影）
最經典傳奇的海濱旅館地標。（蕭愛╱攝影）
經典傳奇之海濱旅館外面花園設計獨特。（蕭愛╱攝影）
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旅館 聖地牙哥 觀光

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