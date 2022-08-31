洛杉磯灌木叢火災蔓延165畝 5號公路關閉車輛擁堵數哩

迅速蔓延的灌木叢火災，迫使 5 號高速公路完全關閉。（KTLA5）

洛杉磯北邊卡斯泰克（Castaic）附近，8月31日（周三）發生迅速蔓延的灌木叢火災，迫使 5 號高速公路完全關閉。截止當天下午2 時 45 分，大火已燒毀 165 畝土地，兩人受傷包括一名消防員。

根據 CalFire 的說法，截止發稿前大火尚沒有得到遏制。天使 國家森林局（Angeles National Forest）稱，31日中午時分，沿休斯湖路（ Lake Hughes Road）以北的 5 號高速公路北行，報告了這場被命名 Route Fire的大火。據悉，沒有建築物受到威脅，但當天下午 1 時 30 分左右，大火已蔓延到 5 號高速公路的另一側，並在州際公路兩側燃燒。

當局在推文中表示，加州 公路巡警局（California Highway Patrol，CHP）在帕克路（Parker Road）的 5 號高速公路上發布了SigAlert交通警報，所有車道都被封鎖，直至另行通知，高速公路上的車輛擁堵數哩。

眾多消防員努力撲滅這場熊熊燃燒的灌木叢大火，兩人受傷包括一名消防員，受傷程度未知。