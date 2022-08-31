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汽車從滑板男身上碾過 拖行25呎視頻全記錄

記者邵敏／洛杉磯即時報導
司機從被害人身上開車碾過，拖行約 25呎後逃離現場。(KTLA5)
司機從被害人身上開車碾過，拖行約 25呎後逃離現場。(KTLA5)

洛杉磯市警察局（LAPD）正在呼籲公眾幫助，尋找一名交通肇事逃逸的廂型車(van)司機。事發時，一名男子騎滑板車摔倒在地上，廂型車從他身上碾過，拖行約25呎後逃離現場，視頻記錄了完整的過程。

視頻來源：LAPD／記者邵敏後製

這起事故發生在8月27日（上周六）晚 8 時 55 分左右，地點位於洛市播佑岡（Boyle Heights）的菲克特街（Fickett street）和博爾德街（Boulder street）。據警方30日公佈的監控錄像顯示，40歲的被害人 Luis Lopez 當時正在附近街道騎電動滑板車，不幸撞上一輛深色汽車，隨即失去平衡跌倒在馬路中間，昏迷不醒。

但是，就在Lopez 躺在地上失去知覺時，一輛白色福特 Econoline 廂型車在菲克特街向北行駛，從Lopez身上碾過，並將他在地上拖行了大約 25呎。事故發生後，肇事車司機並沒有下車，而是迅速逃離現場。警探 Juan Campos 表示，監控視頻中看到司機停了下來，因為剎車燈亮著，他可以清楚地看見自己撞到了人。「肇事司機現在應該出面報案自首，告訴我們事故發生的詳細經過。」

事發後，消防員第一時間趕到現場，將遭受重傷的被害人送往醫院。Lopez 目前情況穩定，仍在接受治療，有望康復。在警方錄製的一段視頻中，Lopez躺在醫院病床上，雙腿被固定，手臂上纏著繃帶，臉上有傷，他用西班牙語請求肇事司機自首，「來看看你是怎樣肇事逃逸的。」

Lopez的妻子Fatima Lopez表示，丈夫傷勢嚴重，包括顱骨、肋骨骨折以及內出血。她說事故發生後，一家人的生活發生翻天覆地的變化，7 歲的女兒一直非常傷心，「孩子每天都為爸爸哭泣，太難接受這樣的事實。」

任何了解有關車禍或司機信息的人，請致電 213-833-3713 或 [email protected] 聯繫 Campos，也可以致電 213-833-3746 聯繫城中交通局值班警察。如果提供的信息可以幫助確定司機身分、審案定罪，即可獲得最高 2萬5000元賞金。

被害人 Luis Lopez 傷勢嚴重，包括顱骨、肋骨骨折以及內出血。(KTLA...
被害人 Luis Lopez 傷勢嚴重，包括顱骨、肋骨骨折以及內出血。(KTLA5)

警察 車禍 汽車

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