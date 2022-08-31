勞工節出遊超國慶日 LAX迎客流最高峰

洛杉磯國際機場將在9月2日迎來客流最高峰。（LAX提供）

即將來臨的勞工 節（Labor Day）長周末，洛杉磯國際機場 將在9月2日迎來客流最高峰。調查顯示，53% 美國人（1.37 億人）計劃在長周末旅行，出遊人數超過國慶日和國殤日。

LAX將在9月1日公佈勞工節預計出遊人數，9月1日至5日是機場客流高峰期，其中9月2日是最高峰，其次是9月1日，預計9月2日會有10萬3000人安檢，機場車輛為9萬2000輛。

根據Survey Monkey對1098名18歲以上的美國人的調查顯示，36%表示會開車出行，14%乘坐飛機，3%乘坐公共交通工具。今年勞工節出遊的美國人明顯比今年國殤日和國慶日的遊客要多。

年輕人的出遊意願更強烈，60%的18歲至44歲的受訪者表示有意出遊，緊隨其後的是56%的45歲至60歲的美國人。但60 歲以上的美國人只有32%表示會在勞工節旅行。

對於汽油價 格是否會影響旅行計劃，受訪者意見不一。儘管最近幾週汽油價格有所下降，但旅行者仍然感受到過去一年汽油價格飆升導致的支出緊縮。

49%公路旅行受訪者選擇距離住家100哩的範圍，26%選擇離家250哩的目的地。但令人驚訝的是，還有10%受訪者的公路旅行範圍是500哩以外的地方，以及約5%的人表示將在離家1000多哩的地方旅行。