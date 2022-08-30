州議會通過257案 速食業2023年時薪或22元

支持立法的速食業工會代表。（SCNG）

加州 參議會29日表決通過Assembly Bill 257提案，成立10人速食委員會（Fast Food Council），連鎖分店數超過100家的業者，員工2023年的加薪上限可達時薪22元。不過這個額度超過加州基本時薪15.50元太多，已然引發議論。

速食委員會的成員包括兩名州政府官員，勞工與業者分占四席，權責為制定加州速食業的基本薪資、工時與工作環境規範。對於最高可領22元時薪的期待，工會成員都興奮地表示，這是歷史性的一天，加州將成為其他各州的表率。不過華府的共和黨 籍議員並不開心，因為他們擔心其他州跟進將影響商業發展。

加州議會的表決結果完全呈現出兩黨對立的態勢，參議會以21票對12票通過，眾議會以41票對16票通過，反對的都是共和黨人，不過少數民主黨 人也反對或不投票。民主黨人讚許AB 257兼顧勞資利益；但共和黨人，包括將要競選州長的參議員達勒（Brian Dahle）都認為，調漲工資只會助長物價上升。州長紐森據報導也對個別立法感到擔憂，因為可能會對干擾全面薪資結構的布局。