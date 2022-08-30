十華生榮膺華埠中心獎學金 趙美心嘉勉學成回饋社區

今年有十名華裔學生獲得華埠服務中心獎學金。（zoom截圖）

華埠 服務中心(Chinatown Service Center)30日線上舉辦「第四屆年度獎學金頒獎典禮」，聯邦眾議員趙美心 (Judy Chu) 出席給予學生鼓勵。

趙美心鼓勵年輕人多尋求自我，雖然她現在是聯邦眾議員，但在大學時代她也有過尋找的過程，大家應該多嘗試各種可能性，才能找到適合自己的位置。華埠服務中心服務社區多年，27日剛獲得她頒發的「聯邦眾議員社會領袖獎」非營利組織獎，感謝他們對社區的貢獻，也感謝有這麼多愛心人士資助學生獎學金。

華埠服務中心執行長伍競群表示，感謝趙美心的出席和捐贈者的慷慨，希望這些學生都學有所成，未來也能回饋社區。

今年有十名學生獲得獎學金，分別是Allen Kan、Benny Xie、Jackson Yan、Keyin Deng、Sammy Yang、Wenjun Yu、Xiaohong Huang、Yifei Li，Yingyi Ma，Zhenghui Chen。每名得獎者可獲得2500元的大學入學補助，包括學費、教科書或其他就學支出等，以幫助實現他們的學業與專業目標。 這些學生將就讀美國各大高校包括史丹福大學和UC系統大學等。

今年秋季將去聖塔芭芭拉加大學習的Benny謝表示，在華埠服務中心幾年義工服務讓他學會很多，也感受到很多正面鼓勵。他感謝趙美心頒發證書奬勵，將來學成後希望回饋社區。

即將去史丹福大攻讀科學專業的Zhenghui Chen表示，他從中學開始就在華埠中心擔任學生輔導員，期間學習很多，也和大家建立很好的關係，感謝捐贈者的慷慨和趙美心的鼓勵。