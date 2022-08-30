安大略機場勞工節客流預計高於2019年同期

安大略機場預計勞工節出行旅客人數創新高。（ONT）

據南加州 安大略國際機場 （ONT）提供消息，2022年夏季結束前，安大略機場將在勞工節（Labor Day）期間再現旅客出行高峰，預計比疫情 前2019年同期增加超過4%。

據ONT官員稱，自今年9月1日至9月5日，自機場出行的國際、國內旅客將超過7萬7000人，較比2021年同期增加6%，比2019年增長4.3%。

安大略機場管理局首席執行官艾爾卡迪（Atif Elkadi）表示，旅客人數回歸，恢復到機場出行人數高位，對於ONT來說是一個不錯的時期，也進一步說明，安大略機場作為南加州門戶之一，在旅客心中愈來愈重要的地位。勞工節會出現旅客出行高峰，與機場先前預測相吻合，而且會高於疫情發生前水平。

據統計，2022年夏季通過安大略機場出行旅客預計超過170萬人，這也是自2008年以來機場最為繁忙的時期。

艾爾卡迪表示，自新冠肺炎疫情大流行以來，已經增加了新的飛航目的地，這些地點包括：北卡夏樂（Charlotte）、火奴魯魯（Honolulu）、薩爾瓦多（San Salvador）等地。通過ONT可以直達超過20個熱門目的地。