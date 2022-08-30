我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

跟著查氏餐館指南 吃遍紐約10大高CP值餐廳

旅遊業回暖 LAX國際旅客7月同比增長100%

記者趙健／即時報導
旅遊業回暖，LAX國際旅客數同比增長100%。(LAX提供)
旅遊業回暖，LAX國際旅客數同比增長100%。(LAX提供)

據洛杉磯時報消息，洛杉磯國際機場（LAX）7月接待國際旅客共計180萬人，比去年同期增長近100%。自2022年1月起，機場接待國際旅客870萬人次，同比增長141%以上；而總體客流量（含國際和國內）同比增長57%。

機場 7 月份報告乘客 633萬7,451 人次，高於去年同月的 556萬1,739 人次。近 14%的增長主要由國際旅客推動，總計 181萬9,942 人，與 2021 年 7 月相比增加了 97%，比 2022 年 6 月增加了近 20 萬國際旅客。

旅客人數的增加預示旅遊業的回暖。機場首席執行官Justin Erbacci在29日新聞發布會上表示，「我們在夏季高峰期所看到的國際旅行強勁反彈非常令人鼓舞。」

目前，飛往墨西哥和加拿大的航班數已接近疫情前水平，飛往中東的航班數甚至已超過2019年水平。

儘管機場接待旅客數量同比增長迅猛，但仍未達到大流行前的數字。在2019年7月時，機場接待國際旅客人數超250萬人次。

作為機場最大的國際航班目的地，亞洲地區在2019年7月航班數量高達2,521 個，有超過 77萬5319 個座位可供使用；而上個月可用的航班卻不到 1,140 個，座位數量不到32萬4,000 個。

洛杉磯國際機場 墨西哥 疫情

上一則

瘋漢偷窺恐嚇 鄰居們感覺像居家囚犯

延伸閱讀

熔斷頻繁 航空業恐難完全恢復

熔斷頻繁 航空業恐難完全恢復
美加退休基金 錢進工業地產

美加退休基金 錢進工業地產
夏威夷旅遊業興盛 卻苦了原住民 被高房價驅離家園

夏威夷旅遊業興盛 卻苦了原住民 被高房價驅離家園
新冠疫情重創南韓旅遊業 從業人員一年減少近兩成

新冠疫情重創南韓旅遊業 從業人員一年減少近兩成
LAX 6月貨運量創單月新高 年成長近23%

LAX 6月貨運量創單月新高 年成長近23%
芝加哥旅遊業 2024年可望恢復疫前榮景

芝加哥旅遊業 2024年可望恢復疫前榮景

熱門新聞

南加蒙特利公園市，有華女當街全裸。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

2022-08-23 20:57
天普市發生入室搶劫案，警員在現場調查。（記者李雪╱攝影）

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

2022-08-28 21:00
丁太太於急診就醫。（丁太太提供）

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

2022-08-24 14:02
一華人女性赤裸全身躺在地上，朝警員做出不雅觀的動作。（取材自推特）

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

2022-08-25 02:20
一名女子度假回來，赫然發現一位無家可歸者住在她家後院。（CBS）

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

2022-08-25 16:45
位於艾爾蒙地市的華人車行，日前有汽車在光天化日之下被搶走。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻

2022-08-25 21:19

超人氣

更多 >
爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走
男撿到錢包「跟我約會才還妳」 女赴約結局出人意外

男撿到錢包「跟我約會才還妳」 女赴約結局出人意外
紐時：台灣矽盾地位成「暴風眼」 中國動武將玉石俱焚

紐時：台灣矽盾地位成「暴風眼」 中國動武將玉石俱焚
涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光
世界晚報╱中國逾百猴排隊跳江 大災難前兆？

世界晚報╱中國逾百猴排隊跳江 大災難前兆？