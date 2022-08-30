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瘋漢偷窺恐嚇 鄰居們感覺像居家囚犯

記者邵敏／即時報導
這個男鄰居通過窗戶偷窺，整晚在外大罵髒話，多次威脅女性居民的生命。（KTLA5）
這個男鄰居通過窗戶偷窺，整晚在外大罵髒話，多次威脅女性居民的生命。（KTLA5）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）森林瀑布山區（Forest Falls）多名居民表示，當地一個鄰居恐嚇他們十多年，有居民稱自己「就像住家囚犯，我受夠了!」

視頻來源：當地居民／記者邵敏後製

根據當地居民投訴，這個男鄰居經常在社區裡留下一些令人不安的記號，他甚至通過窗戶偷窺，整晚在屋外大罵髒話，多次威脅女性居民。該男子已對附近社區造成嚴重傷害，使人們生活在恐懼之中。

一位不具名的居民表示，「有一次我帶著哈士奇狗（ husky ）上山時，他對我大喊大叫，說要殺了我。從那以後，我再也不敢從自己家門前的街道經過。」另一個居民說：「我每天都很害怕，感覺自己就像是家裡的囚犯，經常被人監視。」

有一位女鄰居指出，她的女兒們晚上在窗戶上看到一個陰影，起初以為是熊，直到發現外面的煙頭，才知道是有人站在窗外。這名化名Ella的女子說，家門外安裝了監控攝像頭，通過觀看監控視頻意識到是一名男子。Ella 分享的一段視頻顯示，這名男子帶著他的狗走近家門，叫罵種族侮辱語言和髒話，並在離開前試圖打開 Ella的家門。

當地許多居民認為這名男子患有精神疾病，報警後通常不處理。一位不具名的居民說，自己有一大堆來自警局的名片，警方接到報案時僅表示，「他不會上門，所以我們也不會因此逮捕這個人。」

聖伯納汀諾縣警局指出，該男子曾報警稱自己家中有人闖入，但警方確定並沒有發生入室盜竊案件。警方的記錄顯示此人有九份未執行的逮捕令，其中七份是因為違反法院命令，之後這名男子被捕，但已於上週獲釋，男子的身分信息沒有公佈。

Ella說：「現在是一個非常可怕的情況，我們認為可能會有人受到傷害。」

男鄰居帶著狗大喊種族辱罵和髒話，並試圖打開 Ella 家的門。（KTLA5）
男鄰居帶著狗大喊種族辱罵和髒話，並試圖打開 Ella 家的門。（KTLA5）
森林瀑布山區（Forest Falls）居民表示，鄰居已經恐嚇他們十多年。（KT...
森林瀑布山區（Forest Falls）居民表示，鄰居已經恐嚇他們十多年。（KTLA5）

南加

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