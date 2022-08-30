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期中選舉 趙美心和女權團體確保加州墮胎權

記者張庭瑜/巴沙迪那市即時報導
趙美心（左一）和PPFA成員交流，堅定捍衛婦女墮胎權。（記者張庭瑜／攝影）
趙美心（左一）和PPFA成員交流，堅定捍衛婦女墮胎權。（記者張庭瑜／攝影）

在聯邦最高法院6月推翻羅訴韋德案（Roe v. Wade）後，美國女性合法墮胎權重挫。國會議員趙美心（Judy Chu）與美國計劃生育聯合會(Planned Parenthood Federation of America，縮寫：PPFA)近日座談，呼籲選民期中選舉支持加州1號公投案「禁止州否定或干涉個人的生育自由」 （Proposition 1: Prohibits the state from denying or interfering with an individual's reproductive freedom），確保加州婦女合法墮胎權。

趙美心與巴沙迪那市（Pasadena）及聖蓋博谷（San Gabriel Valley）的PPFA成員討論，自最高法院的判決被洩露後，社區民眾輿情反應及醫療基層的所見所聞。趙美心表示，加州將成為計劃生育服務非常重要的一站， 也成為許多迫切尋求墮胎服務民眾的希望所在。她從基層聽到的反饋，反應了生育自由選擇的重要性、計劃生育的必要性，確保女性有權對自己的身體做出決定，這些在很大程度上保障了女性的健康和未來。加州將於11月公投憲法修正案，確保加州將能為美國各州的女性提供墮胎服務。

趙美心分享起近期的相關消息，她聽到很多德州（Texas）婦女急迫需要墮胎服務卻被拒於門外的案例，包括在六週禁令內的、宮外孕的婦女都被拒絕，因此這些婦女只好轉向加州醫院求助。但這對她們也不容易，除了墮胎費用之外，還需要額外負擔旅費、住宿費等。

趙美心稱，現代女性比起她們的祖母甚至權利更少，這是不對的。在美國恢復墮胎權前，這個國家的女權是不平等的，必須確保恢復這項權利，盡全力支持類似PPFA的組織，確保這些女權團體有效運作。

PPFA倡導和公平副總經理塞拉諾（Juliana Serrano）表示，很高興能與趙美心議員面談，她一直是聖蓋博谷倡導女性平等的最有力的支持者。

當天參與會談的還有PPFA巴沙迪那市、聖蓋博谷區醫療服務總監伊根（Sarah Egan）、資深客服經理金特羅（Guadalupe Quintero）、公共事務行政助理懷特（Jessie White）。

趙美心聆聽PPFA分享經驗。（記者張庭瑜／攝影）
趙美心聆聽PPFA分享經驗。（記者張庭瑜／攝影）

墮胎 加州 趙美心

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