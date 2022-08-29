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爾灣留學生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

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爾灣留學生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

記者王若然／爾灣即時報導
警察在現場採集指紋。（Mia提供）
警察在現場採集指紋。（Mia提供）

華人留學生Mia29日迎來開學第一天，然而當她一大早來到車庫準備開車去上學，竟發現車庫門大開，裡面值錢財物乃至汽車都不翼而飛。而這樣的盜竊事件竟發生在被評為全美最安全城市之一的爾灣市（Irvine）。

Mia原本是在中國的上班族，但她今年計畫到大學深造，兩個月前來美住在爾灣。她聽說這裡的社區很安全，沒想到開學第一天就給她「當頭一棒」。她說，原本第一天上課，很興奮緊張，結果一開客廳通往車庫的門就吃了一驚，裡面空空如也。先是注意到自己那輛一萬多的Toyota 4runner SUV不翼而飛，還有一輛心愛的小自行車，是Brompton牌子的，價值兩千多也不見了。汽車內還放著她的錢包、蘋果耳機。

Mia十分心痛，尤其這輛汽車雖不算新，但自己在家重新噴漆，車頭都是親自打磨，結果卻被偷走。還有那輛小自行車是她的心頭好，經過精心改裝，沒想到也被盜賊偷走。Mia說，SUV鑰匙沒拔，盜賊才可以開走，對此她很後悔。而車庫內經過她與室友精心整理過，因此物品都一目了然，盜賊很快就可以偷走。

冷靜下來後Mia報警求助，警察到場後採集了指紋。原本她以為是昨晚忘了關車庫門，警察讓她試試車庫遙控器，才發現車庫門已被破壞。Mia說，警察給她演示了撬開車庫門的幾種方法，並說其實這種門很容易就能被撬開，還問她有沒有見過什麼可疑人物。她說，室友回想前一天晚上1點左右聽到樓下有車子發動的聲音，沒想到竟是她們自己的車子。

她回想，平時她與室友常開著車庫門給車子噴漆或改裝，不確定是否就這樣被盜賊盯上。有朋友告訴她，也許盜賊是盯上了她那台高檔自行車並順便把SUV開走了，因為自行車好銷贓。

Mia剛來美國兩個月，就發生這樣的事，「都說這裡治安好，所以很意外，剛來就有點絕望」。她現在只能翻出房屋保險看看能獲賠多少錢。不過她表示不管多少錢，她那輛心愛的小自行車再也追不回來了。

Mia與她室友合租的高檔小區位於爾灣北部，月租3000多。她聽同一小區的華人鄰居說，有人把新買的自行車房子院子裡也被偷了，「現在的治安真是一言難盡」。還有鄰居就出門遛了一圈狗的功夫，回來一看車庫自行車就被偷走。有鄰居表示，現在治安敗壞，不能像以前那樣掉以輕心，最好不要經常開著車庫門，否則很容易被盜賊盯上。

被盜走的小自行車，價值兩千多。（Mia提供）
被盜走的小自行車，價值兩千多。（Mia提供）

警察 汽車 爾灣

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