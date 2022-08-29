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南加蒙特克萊市快閃搶劫珠寶店 店員業者反擊

聖伯納汀諾訊
蒙特克萊市一家珠寶店近日遭遇快閃搶劫，店員奮起反擊。（電視截圖）
蒙特克萊市一家珠寶店近日遭遇快閃搶劫，店員奮起反擊。（電視截圖）

南加蒙特克萊市（Montclair ）一家珠寶店日前遭遇歹徒快閃搶劫。業者和店員奮起反擊，才免受重大損失。業者對媒體表示，他經營的珠寶店位置並不顯眼，不知為何會成為快閃搶劫目標。該店先前曾遭遇歹徒偷盜，但這次更嚴重。

案件發生在8月25日（周四），位於市區購物中心Montclair Place一家珠寶店接近一天中的閉店時間，業者霍塔多（Anthony Hurtado）準備收拾一下離開。這時他突然聽到重重的敲擊聲音，看到三名歹徒突出衝進來，用榔頭敲碎珠寶陳列櫃，搶奪珠寶。他和店員對突發情況嚇呆，不知如何是好。很快，價值不菲的珠寶被歹徒搶走，而且那些被砸碎的陳列櫃，也價值數千元。

霍塔多說，歹徒搶劫過程都被監控視頻錄像，而且一些在店外的顧客也拿起手機拍照。為避免更大損失，店員們開始反擊並報警，他們拿起計算器、噴霧罐等向歹徒扔去。歹徒見到搶劫受阻，擔心警察趕到，快速逃離，珠寶店損失不詳。警方懷疑，三名歹徒與先前發生在其它城市類似案件的嫌犯，可能是同一夥。

南加聖蓋博谷多家珠寶店在5月間，也曾遭遇系列快閃搶劫，艾爾蒙地市一家珠寶店遭遇搶劫，損失價值百萬元珠寶，這起案件中，店員拿起椅子及廢紙簍反擊。6月間，四名歹徒在工業市朋地山購物中心快閃搶劫了一家珠寶店。

霍塔多表示，他的珠寶店在購物中心靠近內部，位置也不顯眼，不知怎麼會成為歹徒快閃搶劫目標。

南加 警察 艾爾蒙地

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