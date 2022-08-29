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南加路怒引發車對車槍戰 皮卡車衝進屋內 女子多處槍傷

記者邵敏／洛杉磯即時報導
被撞皮卡車嚴重受損，幾乎變形。（KTLA5）
被撞皮卡車嚴重受損，幾乎變形。（KTLA5）

南加洛杉磯縣長堤市（Long Beach ）日前發生一起車對車的槍擊事件，兩部車因路怒引發激烈開火。其中一輛汽車撞上一部皮卡車，導致後者衝進屋內，造成房子嚴重損壞，其中一名乘客女子多次被槍彈擊中。

據長堤市警察局稱，這起事件發生在8月29日（周日）凌晨2時30分左右，案發地點位於東七街（East 7th Street）和公園大道（Park Avenue）附近。警方最初對認為這只是一起車禍事故，但當他們到達時，發現眾多子彈殼和其他槍擊證據。

初步調查確定，案發時，兩輛在公路上行駛的汽車發生路怒事件，事態迅速激化，兩名司機互相朝對方開槍。警方說，其中一輛車隨後撞上一輛白色皮卡車，導致這部卡車衝進一幢建築屋內。

現場視頻顯示，消防員到達後，將卡車從房內移走，房屋牆上留下一個巨大的洞，皮卡車嚴重受損變形。屋內冰箱等家具明顯損壞，消防員用木樑支撐起房屋的天花板。所幸，事故發生時，屋內沒有人員。

視頻還顯示一輛深灰色的道奇轎車（Dodge sedan），據信這是參與交火的兩輛汽車之一。案發後，兩名參與槍擊的嫌犯都逃離現場。警方確定這起事故造成三名人員受傷，其中一名女子上身和下身都受傷，多處被槍擊。她的兩名同伴也因車禍受傷，事發後被立即送往當地醫院救治，目前沒有生命危險。

警方表示，48 歲的長堤居民Jean Claude Lewis當時駕駛其中一輛車，並向另一輛車開槍，警方從他身上繳獲一把槍支。Lewis因攜帶上膛槍支的罪名，以及已被吊銷執照仍駕駛上路的罪名被捕，目前關押在案，保釋金為6萬。警方稱，另一名肇事司機仍在逃，案件調查正在進行中。

房屋牆上留下巨大的洞，消防員用木樑支撐起房屋天花板。（KTLA5）
房屋牆上留下巨大的洞，消防員用木樑支撐起房屋天花板。（KTLA5）
消防員到達現場後，將卡車從房內移走。（KTLA5）
消防員到達現場後，將卡車從房內移走。（KTLA5）

槍擊 長堤 汽車

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