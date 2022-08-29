南加本周多地氣溫破百 熱浪將持續至勞工節

高溫天氣下，避免激烈戶外運動。（國家氣象局）

南加州多個地區本周將經歷百度以上高溫 天氣，一直持續至勞工 節長周末。

洛杉磯 縣、橙縣、聖伯納汀諾縣（San Bernardino）、河濱縣（Riverside）將在31日（周三）開啟高溫預警。29日（本周一）開始，氣溫將逐步升高，30日（周二）會繼續升高。高溫天氣將持續至下周。

洛杉磯縣氣溫通常最高的蘭卡斯特（Lancaster）預計將在31日至9月4日最高達到108至109度。巴沙迪那31日氣溫將達99度，9月1日和3日氣溫可達101度，4日氣溫達102度。洛杉磯市中心30日氣溫為88度，接著剩下的一周氣溫可達90多度。

另外，范奈司（Van Nuys）30日至9月4日每天的氣溫都將破百。30日和9月4日兩天的氣溫最高，可達106度。聖塔克拉利塔（Santa Clarita）30日溫度可達104度，9月1日可達108度。

沿海地區的氣溫稍低。聖塔莫尼卡（Santa Monica）31日氣溫為近90度，長堤氣溫為80多度，勞工節周末將升至89、91度。橙縣除了沿海的地區，接下來一周氣溫都將在95至100度。晚間相對涼快，氣溫會降至70多度。