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南加英格伍加入交通GoPass計劃 8000名學生免費搭捷運

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
8000 名在英格伍聯合學區就讀的學生將有資格獲得 GoPass Tap Card，乘坐免費交通。（洛杉磯捷運局官網）
8000 名在英格伍聯合學區就讀的學生將有資格獲得 GoPass Tap Card，乘坐免費交通。（洛杉磯捷運局官網）

洛杉磯捷運局（L.A. Metro） 與零售商Target合作，贊助英格伍（Inglewood）聯合學區在即將到來的2022-2023 學年參與到GoPass計劃。這意味著近 8000 名在英格伍聯合學區就讀的學生將有資格獲得GoPass Tap Card，該卡允許他們無限制地免費乘坐洛杉磯捷運巴士和火車，以及其他12家機構提供的交通方式。

據洛杉磯捷運局稱，在2021-2022學年，該計劃就已有51個參與的K-12學區以及14個社區學院參與，近 14萬名參與的學生乘坐GoPass提供的免費交通，共進行了超過 560 萬次出行。華人聚集的東洛杉磯學院(ELAC)以及巴沙迪那校區也是加入成員之一，西柯汶那（West Covina）校區即將加入GoPass計劃。

英格伍市長和洛杉磯捷運成員James T. Butts認為，「這對英格伍學生和洛杉磯捷運來說是雙贏的，因為像Target 這樣的大公司開始意識到這個計劃的重要性，以及從長遠來看，吸引新的年輕乘客加入地鐵系統如何使我們所有人受益」。洛杉磯捷運局首席執行官威金斯 (Stephanie N. Wiggins) 表示，「公私合作夥伴關係有助於解決我們面臨的一些最大挑戰。其中一項挑戰是確保我們地區的年輕人能夠上學、學習、畢業並取得成功」。

Target和洛杉磯捷運局將攜手合作，為英格伍聯合學區學生提供可靠、清潔、安全的交通服務。此外，洛杉磯捷運局繼續尋求資金來源，以將GoPass計劃延長至2023年6月30日試點計劃結束後。

交通對家庭來說是一筆不小的開支，交通不便有時會導致孩子們失學。GoPass計劃通過為K-14年級的學生和參加參與的學校提供無限制的交通服務來提供經濟救濟，確保他們始終有去學校的路。此外，學生可以使用GoPass進行其他活動，例如通勤到周末工作或參加體育和文化活動，以此促進社會公平並獲得更好的經濟機會。

了解 GoPass 計劃和註冊的學區以及參與 GoPass 計劃的交通機構，請訪問 www.metro.net/GoPass。

洛杉磯 捷運 學區

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