年度國會領袖獎 趙美心表彰服務團體社區義工

年度國會領袖獎儀，趙美心（左四）表彰華埠服務中心團隊。（華埠服務中心提供）

聯邦眾議員趙美心 （Judy Chu）27日頒發「年度國會領袖獎」，表彰聖蓋博 地區長期服務社區的義工、企業家、教育家、非營利團體等，其中，華埠服務中心獲得年度非營利組織，華人女孩廖豆豆（Millie Liao）獲得年度青年獎，嘉奬對社會有積極貢獻的社區菁英。

趙美心表示，她每年都會通過頒獎方式，嘉勉長期服務和奉獻社區的團體和個人，他們在企業、教育、警政或慈善公益等方面都有卓越表現。每個獲獎者都是社區成員提名，再經過評議和甄選。獲獎的團體和個人，在各自領域內取得了顯著成就，並且對聖蓋博谷社區有積極的奉獻。

克萊蒙市市長Jed Leano是年度「搭建溝通橋樑獎」得主，也是一名律師，擔任聖蓋博谷地區住房信託委員會主席、Tri-City心理健康委員會副主席及聖蓋博谷地區無家可歸者委員會的代表。

華埠服務中心獲得年度非營利組織獎，該中心執行長伍競群表示，榮膺這個獎項是一種認同，肯定他們多年服務社區的努力和成果。這個獎也會激勵他們今後更加努力為社區解決難題。這幾年在疫情下大家風雨同路，華埠服務中心幫助社區民眾度過疫情難關，大家有任何生活難題，中心都會幫忙解決。服務中心有很多福利，覆蓋兒童、成人、長者的社會服務和醫療服務。9月2日還會和洛杉磯加大 （UCLA）中西藥醫療中心舉辦座談會，邀請醫療界權威和縣政府官員出席。