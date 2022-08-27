好萊塢汽車搶劫案 兩嫌被捕四嫌在逃

六嫌在好萊塢一間加油站前搶劫賓士車三乘客。(LAPD)

洛杉磯市警察 局（LAPD）8月25日公佈了今年7月發生在好萊塢 （Hollywood）社區的一起跟蹤搶劫案，六名嫌犯已有兩人落網，分別是27歲的摩爾（Michael Isiah Moore）和21歲的Amough Keyana Bonton。8月22日警察搜查了嫌犯位於好萊塢的住所，搜出兩把手槍及數千元現金，嫌犯被捕時間正是他們被控槍支違法的保釋期。

影音：LAPD；後製：記者陳懿

該起搶劫案發生在今年7月6日凌晨4點10分左右，當時有三名男子走出一間成人娛樂場所，在Melrose街7800街區的加油站 停留。嫌疑犯駕駛兩輛車停在加油站後方的小巷，隨後走下6名男子，包圍了三名被害人停在加油站的車。六嫌中有兩人持槍威脅被害人交出珠寶、現金、手機等，隨後他們回到車內逃離現場。

在LAPD釋出的錄影中，可以看見一輛白色的凱迪拉克廂型車停在了小巷內，幾名嫌犯從車內出來，走向停在加油站的一輛黑色賓士。嫌犯們戴著口罩墨鏡，強行打開賓士車門，強取車內受害者的貴重物品，還有一名嫌犯翻越駕駛座，搶奪坐在副駕駛座的受害人的隨身物品。

據警方透露，這三名被害人在離開成人娛樂場所時就被嫌疑人尾隨，而嫌疑人和被害人都是該娛樂場所的消費者。

8月24日洛縣檢察長辦公室指控Moore和Bonton觸犯刑法211條第三項搶劫罪，其中Moore的保釋金定為 23萬美元，Bonton的保釋金定為 17萬5000美元。