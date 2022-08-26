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台式炸雞店頂呱呱進駐洛杉磯

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
店內套餐採用全家桶桶裝。（記者張庭瑜／攝影）
店內套餐採用全家桶桶裝。（記者張庭瑜／攝影）

在美食雲集的洛杉磯，知名台式炸雞店頂呱呱（TKK fried chicken）也悄悄進駐加州大學洛杉磯分校（UCLA）周遭，試營運當日，店內擠滿許多聞聲趕來的思鄉台裔民眾。

台式炸雞店頂呱呱7月25日正式進駐西海岸，以UCLA大學城作為落腳的第一站，與功夫茶（Kung Fu Tea）再度聯名成立雙品牌合作旗艦店。

台灣分店必點的知名脆皮雞柳條，辣味脆皮炸雞、呱呱包等單品，店內皆有供應，稍有不同的配菜多是美式漢堡炸雞店會出現的經典配菜，如凉拌卷心菜（Cole Slaw）、甜玉米、比司吉（Biscuit） 、土豆泥等。店內點餐也皆可搭配功夫茶手搖飲品，而玉米濃湯、甜甜包、椒麻一口翅等則無販售。

頂呱呱明星單品，呱呱包，則採用限量供應模式，其口味及外觀則與台灣版無太大差異，皆使用雞皮包裹糯米飯油炸而成，店內炸雞相比美式炸雞，口味較淡，雞肉口感嫩而不柴，而外皮也十分酥脆。整體口感與台式炸雞相差無幾。而店內員工在協助點餐時，對於客人也會十分友善給予適時推薦及引導菜單位置。在點餐完畢後，除了飲品出餐速度較快之外，炸物製作時間則需較長等待時間。

據悉，頂呱呱2018年底進軍美國開設分店後，一直在東岸拓展版圖，該品牌也在2019年於台北首度與功夫茶聯名成立旗艦店後成立穩定夥伴關係，聯名旗艦店在東岸目前有近20家分店，其中不少分店更設立於曼哈頓、費城等大型城市市中心。

店內櫃檯附有炸雞及奶茶等配備。（記者張庭瑜／攝影）
店內櫃檯附有炸雞及奶茶等配備。（記者張庭瑜／攝影）
店內氛圍圍繞著奶茶及炸雞等元素。（記者張庭瑜／攝影）
店內氛圍圍繞著奶茶及炸雞等元素。（記者張庭瑜／攝影）
菜單除了紙本，店內皆有電視牆播放店內最新活動及組合套餐。（記者張庭瑜／攝影）
菜單除了紙本，店內皆有電視牆播放店內最新活動及組合套餐。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯 加州大學 UCLA

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