我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微軟創辦人收藏150件藝術品 價值逾10億 佳士得今秋拍賣

全美議會交流理事會決議 籲印太經濟架構納台灣

意廬會所將辦陳薈民/陳津津油畫水彩聯展

本報訊
意廬會所將舉辦陳薈民/陳津津油畫水彩聯展。（意廬會所）
意廬會所將舉辦陳薈民/陳津津油畫水彩聯展。（意廬會所）

有內陸帝國華人企業家夫婦郭健民、嚴筱意創辦的文化中心「意廬會所」，將舉辦陳薈民／陳津津油畫水彩聯展，8月27日《花與畫之美》熱鬧開場，9月3日《當作家遇到畫家》書畫講座，為藝術愛好者導覽《天空與風中的機緣》。

陳薈民老師說，「畫家是快樂的，因為色彩與喜悅終日與他們為伍。」他的畫風充滿瑰麗的色彩與鮮明的個人風格。身為美國UCAAA畫家協會主席，也是多個藝術協會會員，陳薈民授畫學生無數，參賽屢獲獎項， 作品屢見於美國畫廊或各地企業或私人收藏品中。

陳津津老師以煙雨朦朧美若詩的畫面，尤擅長人物動物感情飽滿的眼神，令人駐足再三，筆潑染溼乾相互交錯的筆法，自成一格，作品在美國各水彩畫會頻獲獎項。  

《花與畫之美》27日1:00pm開幕，2:00pm池坊流聖蓋博支部長楊芙婷老師插花示範，      3:00pm陳薈民/陳津津現場寫生示範。《當作家遇到畫家》書畫講座有嚴筱意與陳薈民對談，介紹《皮箱與天空的機緣》，9月3日2:00-4:00pm舉行。意廬會所地址：4711 Schaefer Ave., Chino，CA 91710，電話626-437-6939  

聖蓋博 華人

上一則

安吉利諾岡拍攝「玩命關頭」 居民抗議助長不良風氣

下一則

世界晚報／疑仇恨犯罪 八旬亞裔老嫗遭非裔女一拳擊倒

延伸閱讀

香港故宮最後10件書畫精品 將展一個月後回京休眠三年

香港故宮最後10件書畫精品 將展一個月後回京休眠三年
皇后畫院師生作品展 法拉盛揭幕

皇后畫院師生作品展 法拉盛揭幕
灣區雙十國慶繪畫比賽 9月底前報名

灣區雙十國慶繪畫比賽 9月底前報名
張曉暢收藏西畫展 展維多利亞時代英國水彩精品

張曉暢收藏西畫展 展維多利亞時代英國水彩精品

橙縣華人藝術家協會 30日首次恢復線下大會

橙縣華人藝術家協會 30日首次恢復線下大會
華康會送蔬果 促加入「亞裔社區巡邏隊」

華康會送蔬果 促加入「亞裔社區巡邏隊」

熱門新聞

南加蒙特利公園市，有華女當街全裸。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

2022-08-23 20:57
丁太太於急診就醫。（丁太太提供）

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

2022-08-24 14:02
監控視頻截圖顯示，一群人參與南洛杉磯街頭的飆車行動後，在本周一凌晨時候洗劫了一家 7-11 便利商店。（LAPD）

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

2022-08-19 14:57
一華人女性赤裸全身躺在地上，朝警員做出不雅觀的動作。（取材自推特）

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

2022-08-25 02:20
一名女子度假回來，赫然發現一位無家可歸者住在她家後院。（CBS）

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

2022-08-25 16:45
已經改過自新的亞裔前囚犯尤馮（Phoeun You，譯音）。（EarHustlePodcast臉書下載）

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

2022-08-21 16:29

超人氣

更多 >
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻

世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻
退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做
消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折
中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任