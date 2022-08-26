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美國勞力短缺 需接納更多技術類移民

記者王若然／洛杉磯即時報導
戴維斯加大（UC Davis）經濟學教授佩里（Giovanni Peri）。（視頻截圖）
戴維斯加大（UC Davis）經濟學教授佩里（Giovanni Peri）。（視頻截圖）

疫情以來，美國移民數量大幅下降，這不僅造成了一些產業部門的勞動力短缺，更加重了如今的通貨膨脹。少數族裔媒體（EMS）26日舉辦線上討論會，邀請專家和業內人士討論美國經濟成長需要更多移民。

戴維斯加大（UC Davis）經濟學教授佩里（Giovanni Peri），展示了疫情以來移民數字斷崖式下降。他說，2019年中期至2021年末，美國新移民人數幾乎為零。2021年末至2022年初，移民數量逐漸上升。佩里說，如果沒有疫情或政策的影響，正常情況下，2019年中期至2021年末，本該新增170萬移民，相當於美國勞動人口1.1%。

根據統計推測，在失去的170萬移民中，有約90萬為STEM科學、技術、工程、數學類留學生，約80萬移民可轉化為特定產業勞動力，包括食品、娛樂、護士等行業。佩里說，這些領域目前恰恰就是缺工嚴重的行業，有約14%的勞動力缺口。除此之外，從2020年到當下，美國每年減少留學生約40萬。據估計，相當於每年減少15萬勞動力。

勞動力短缺不利於經濟成長。佩里說，美國有越來越多的50多歲、60多歲的人退休，也有很多美國公民轉向其他職業，因此，護士、服務業、食品加工業等領域勞動力短缺更嚴重。勞力短缺將造成公司無法接受更多訂單，也會造成更多人失業。例如，一家養老院缺護士就會縮減業務，導致其他部門人員裁減；而勞動力成本的增高，也會加重通貨膨脹。

美國移民律師協會（American Immigration Lawyers Association）政府關係主任 Greg Chen介紹了目前移民過程的冗長和繁瑣。他說，目前幾乎所有移民類別都有案件積壓，例如，政治庇護移民平均需要四至六年才能辦完。目前移民局約有50萬案件積壓，在川普時期更嚴重，當時約有130萬至140萬案件積壓。因為川普時期，補件案增多，審批更嚴格，導致案件審批時間過長。Greg Chen介紹說，想要改變現狀，一則要推動立法，批准更多綠卡名額，向移民局限定每個案件的審理期限，需要向國會施壓，改變移民政策的大環境。

Rush 大學健康科學心肺科學項目主任Julie Collins介紹了目前醫院護士短缺的狀況。她說，以前醫院都是一個護士照顧一個病人，現在一個護士要照顧多個病人。由於勞動力短缺，這些護士每周工作強度很大，十分疲憊。有一名印度裔護士，原本持有H1B工作簽證，兩次續簽即六年過後，醫院給她辦綠卡，哪想到需要工作八至10年時間。Julie Collins說，她的父母都是移民，憑工作簽證在美工作和定居，她深知辦理身分對移民的重要性。

Rush 大學健康科學心肺科學項目主任Julie Collins。（視頻截圖）
Rush 大學健康科學心肺科學項目主任Julie Collins。（視頻截圖）
美國移民律師協會（American Immigration Lawyers As...
美國移民律師協會（American Immigration Lawyers Association）政府關係主任 Greg Chen。（視頻截圖）

移民局 工作簽證 疫情

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