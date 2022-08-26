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亞凱迪亞Westfield商場將以$5.38億售出

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
位於亞凱迪亞市的西野商場（Westfield Santa Anita）將被一家商業房地產投資公司以 5.38 億美元收購。(本報檔案照)
位於亞凱迪亞市的西野商場（Westfield Santa Anita）將被一家商業房地產投資公司以 5.38 億美元收購。(本報檔案照)

位於亞凱迪亞(Arcadia)市的西野商場(Westfield Santa Anita)是華人週末休閒好去處，據商業期刊（The Business Journals）報導，這家商場被一家商業房地產投資公司以 5.38 億元（約合每平方英尺 358 元）收購，為賣家 Unibail-Rodamco-Westfield 提供交易建議的 Eastdil Secured 稱，這是自2018 年以來美國購物中心最大的一筆交易額。

這位未披露身份的買家是南加州其他零售資產的所有者，通過股權和新債務的組合為此次購買提供了資金，包括低於 6% 的淨初始收益率和對最新未受影響評估的 10.7% 的折扣。

URW 表示，Westfield Santa Anita 佔地近 150 萬平方英尺，於 1974 年至 2009 年間分階段竣工。目前96% 已出租，銷售額為每平方英尺 611 美元，該購物中心的租戶銷售額在 2022 年上半年達到 2019 年水平的 93%。租戶包括 JCPenney、梅西百貨、Nordstrom、Dave & Busters 和 AMC Theaters。

事實上這並不是URW第一次出售旗下大型銷售，URW 正在精簡其在美國和歐洲的區域資產組合，其中包括洛杉磯地區的另外五個購物中心：Westfield Century City、Westfield Culver City、Westfield Fashion Square、Westfield Topanga & the Village 和 Westfield Valencia Town Centre。

自 2021 年以來，總部位於巴黎的 URW 在美國進行了近 10 億美元的資產處理，包括出售位於聖費南度谷（San Fernando Valley）的前 Promenade Mall、位於聖地牙哥的 Palisade 住宅樓以及轉讓其他五處區域物業的所有權。

在歐洲，URW 已經完成了 40 億歐元的處置目標中的 32 億歐元。

梅西百貨 亞凱迪亞 加州

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