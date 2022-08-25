影/賭城消費及禮品展 中國商家少 洛杉磯華商抓住商機

西區展廳大量商家展示尾貨，商品種類繁多。（本報記者/賭城攝影）

2022年美國拉斯維加斯消費品及禮品展覽會（ASD Market Week）8月21日至24日，在賭城會展中心（Las Vegas Convention Center）展開，吸引了數以萬計的商家參展，但今年受疫情 和中美關係影響，參展的中國大陸商家大幅度減少。

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這次展會的海外參展區規模縮減明顯。廣州商家王先生表示，往年展會，海外工廠這一區塊都是中國大陸商家主導，各類產品無所不有，今年參展的中國商家起碼少了50%，整個海外展區面積也和以往相距甚遠。今年來參展的大多是來自義烏、寧波以及深圳等幾個港口城市的商家，而且往年都是商家老闆參加，但受疫情和中美關係影響，不少商家的老闆無法親臨現場，大多找美國代理參加。

但是找代理缺乏積極性，不少代理熱情度不高，只是完成商家對參展要求，有客戶來詢問就讓他們登記個人信息，完成交差任務。一些代理甚至對自家產品的類目和價格都不太了解，展區的樣品也是簡單幾種，很多樣品都只能提供圖片參考。往年參展老闆親自參與，不僅能發現新客戶買家和熟悉市場需求，也能在展會上認識同行，拓展資源和渠道。

相比之下，今年海外展區參展的南韓商家抓住商機，獨佔鰲頭。主打產品大多以美妝類和生活用品為主，商家熱情也很高漲，一名做化妝品生意的南韓商家表示，產品在亞洲市場已成型，目前正擴展北美市場，希望能通過展會認識更多的北美分銷商。

展會還有現金交易區，產品以珠寶首飾和禮品居多，擺放了大量現貨，商家根據需求交易商品。該區能看見不少華商身影，很多精緻的首飾擺件價格都很親民，五元一件，十元三件，忙的不亦樂乎，藉此機會賺上一筆。

在西區展廳，商品「百花齊放」，禮品、玩具、工藝品、家居用品應有盡有。很多商家是來處理尾貨（close out），這些產品大多是商家用來清倉囤貨或者過時產品，價格都是清倉價。雖然相比熱門產品的市場競爭力不強，但價格優勢也深受行業買家青睞。來自安大略牧場（Ontario Ranch）專做尾貨生意的商家表示，做這行已好幾年，這段時間的船運價格有明顯下降，根據自家產品的利潤點，現在一個貨櫃的產品即使以市場價賣一半，再以尾貨價處理一半都有得賺，剛好藉此機會把囤貨銷售出去，減輕部分庫存。

西區展廳還有一批專門做海外倉或者獨立站的商家，也在藉助展會尋找分銷商，其中不乏從洛杉磯過來的商家。艾爾蒙地 （El Monte）的陳先生表示，在艾爾蒙地經營一家海外倉，產品主打兒童電動車玩具，都是和各大汽車廠商購買了品牌專利才能生產銷售。這次參展也認識很多有需求的買家，希望能達成合作，擴大銷售規模。