普渡大學和成功大學首創台美半導體高教合作　

現場臺灣半導體產業領導人以及美方與會貴賓合影見證成大與普渡合作新篇章。（成大網址下載）

印第安納州 的普渡大學（Purdue University）與中華民國 國立成功大學，因應全球半導體產業趨勢，搶先佈局前瞻科技人才培育與交流網絡，8 月 23 日於台北君悅酒店就半導體與智慧製造之教學、研究、人員交流與產學合作等方向，簽署雙方合作意向書，開創台、美高等學府共同投入半導體領域的教研合作首例，落實台美人才循環之國家政策。

在成大校長蘇慧貞以及美國印第安納州州長侯康安（Eric J. Holcomb）的見證下，成大智慧半導體及永續製造學院院長蘇炎坤，與普渡大學工學院代院長朗斯壯（Mark Lundstrom）分別代表雙方簽署，擘劃未來在半導體與永續製造領域中進行廣泛合作，包含：交換學者、交換學生、科研或教學合作、產學合作以及雙方協議之學術科研計畫等。

協議簽署後隨即舉辦閉門晚宴與交流會，邀請國內半導體業界代表，包含旺宏電子董事長吳敏求、美商達爾科技董事長盧克修、日月光半導體執行長吳田玉、奇景光電董事長吳炳昇、碇基半導體總經理邢泰剛與國巨執行副總 Bob Willoughby，並邀請教育部 國際及兩岸教育司司長李彥儀，與美國印第安納州州長侯康安率領的訪問團一行蒞臨與會，共同交流台灣如何建置產業、政府、學術鏈結機制，以及台灣高科技產業的未來發展走向。

成大蘇慧貞校長表示，成大智慧半導體與永續製造學院不僅串聯南部科學園區，同時也為高雄的專業人士提供課程，促進台灣南部半導體產業聚落的區域發展；而普渡大學不僅是印第安納州、美國，更是全球名列前茅的頂尖學府，期待在雙方攜手引領之下，在高等教育端開創新的研究與課程型態，為下一世代半導體產業提前佈局，與產業攜手培育優秀專業人才。

蘇慧貞校長認為，目前雙方持續經營的成大-普渡雙聯學位計畫與線上課程，讓成大學生提高國際能見度與市場機會。「儘管這 3 年世界還是受到疫情影響，成大積極推動與普渡在科技領域建立更深入、更強大、更有價值的合作關係，也持續提供世界級一流的科學教育並支持台灣的產業發展，繼續培育科技與半導體業需要的人才。」

普渡大學工學院代理院長朗斯壯認為，合作意向書的簽署把成大跟普渡大學合作提高到更高層次。自美援時期，美國普渡大學即盡心盡力協助成大轉型成為世界級大學，使成大成為台灣經濟與產業成長的動力來源，至今兩校交流成果斐然，目前台灣有超過 1000 位普渡大學畢業校友，投入台灣的就業市場，在普渡就讀的台灣學生也一直增加，目前普渡則有 11 位教師來自台灣。兩校未來合作將專注在半導體、電機與資訊領域如：半導體封裝與異質整合，以及永續與綠色製造技術，合作是對台美兩國都很重要的產業發展助力，未來雙方將繼續擴展雙聯學位計畫，希望對半導體發展研究合作與學生交換創造更多機會。