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為何南加這些大腕不在乎節水令？ 水局竟還替他們說情

編譯組／即時報導
隱藏谷鳥瞰圖。（取自justluxe.com）
隱藏谷鳥瞰圖。（取自justluxe.com）

金・卡戴珊（Kim Kardashian）、凱文・哈特（Kevin Hart）、席維斯・史特龍（Sylvester Stallone）、韋德（Dwyane Wade）除了是名人之外，同時也是用水大戶，在加州持續乾旱、全民努力節水之際，他們位於洛杉磯縣聖費南度谷（San Fernando Valley）的宅邸，卻持續超標100%、200%，甚至更多，再度引發媒體撻伐。

聖費南度谷的卡拉巴薩斯（Calabasas）、隱藏谷（Hidden Hills）名流群聚，負責當地供水的拉斯維根斯水務局（Las Virgenes Municipal Water District）客戶總數7萬5000人，但2000名左右的「少數人」卻每月用水超標150%以上，雖然20多戶已經被裝了節水閥，但其他「大戶」現階段還是只在告知階段，通知期滿才會真的安裝節水閥。

拉斯維根斯水務局2021年底就開始節水令，2022年6月1日進入第三階段節水，代表用水必須比過往減少50%，戶外澆灌一周只限一天，每次不得超過八分鐘。不過，洛杉磯時報透過資訊公開法取得的紀錄，仍發現許多「大戶」仍在五、六月間大用特用水。

NBA退役球星韋德（Dwyane Wade）價值1800萬元的隱藏谷豪宅，6月用水達9萬加侖，超標1400%，不過如同他聲明所說，這個數字已經比5月好很多了，當月用水超量48萬9000加侖，是水務局第一大用戶。韋德夫婦的聲明還說，他們的泳池出了問題，因此已盡可能地改善了，接下來還會努力改善以符合標準。

史特龍宅邸用水超標已經不是新聞了，但他的律師向來主張，莊園內有500多棵成年老樹，如果不澆灌就會枯死。不過根據資料，史特龍價值1800萬元、占地2.26英畝的隱藏谷莊園，6月用水還是超標533%，即23萬加侖，而且比5月的19萬5000加侖還多。

另外，影星哈特在卡拉巴薩斯占地26英畝的莊園，6月用水超標11萬7000加侖，也就是519%。金・卡戴珊名下的兩棟隱藏谷宅邸6月合計超標23萬2000加侖。大姊考特妮・卡戴珊（Kourtney Kardashian）在卡拉巴薩斯的1.86英畝宅邸同樣超用10萬1000加侖。

拉斯維根斯水務局發言人Mike McNutt表示，他們已經要求大戶改變住宅環境，但是畢竟不可能一夕之間說變就變，「這不是幫大戶找藉口，而是事實。」而且，相對於2021年6月，拉斯維根斯每人每天平均用水261加侖，2022年6月已經降到170加侖，比2020年6月少37%，「因此依照省水的同樣思路，我們的客戶真的已經做得很好了。」

加州州長紐森確實要求加州居民在2022年每月用水要少於2020年同期的15%，但是拉斯維根斯一戶的用水量往往等於一般民眾兩到三戶的用水量，以此邏輯推斷拉斯維根斯用戶努力省水，似乎有點強詞奪理。

隱藏谷鳥瞰圖。（取自justluxe.com）
隱藏谷鳥瞰圖。（取自justluxe.com）

加州 洛杉磯 紐森

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