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男子從刮刮樂贏得 2000 萬 創加州彩券史記錄

記者邵敏／即時報導
男子購買了一張 30 元的彩票，財富立即增加 2000 萬。（加州彩券辦公室）
男子購買了一張 30 元的彩票，財富立即增加 2000 萬。（加州彩券辦公室）

根據加州彩券辦公室（California Lottery Office），屬於沙加緬度（Sacramento）大都會區的普萊賽縣（Placer County）一名男子購買一張 30 元彩券後，財富立即增加 2000 萬，這是加州彩券歷史上最大的刮獎彩券中獎者。

加州彩券辦公室8月23日宣布，中獎的男子叫Chad Fry，他做建築輔助性工作，並用最近的一筆收入買了這張彩券。 Fry中獎後說：「我確信我是百萬富翁了，這讓人震驚。」

這名幸運中獎者當時是在奧本 （Auburn）的山麓市場（Foothill Market），買了一些啤酒和一張面值30元的「終身百萬富翁版彩券」（Set For Life Millionaire Edition ticket），該彩券的大獎是市場上任何其他刮刮樂的兩倍。

買好彩券後，Fry 決定在去雜貨店前的停車場先把彩券刮掉，而不是像原先計劃的在家裡刮彩券。 Fry回憶中獎過程，「我當時想，快點刮掉這張彩券，我刮了第一行，第二行刮到一半時，就看到了LIFE的中獎字樣。」

據彩券辦公室稱，這個獎項有兩種領獎方式，一種是每年領取 80 萬，分 25 年領完，共2000 萬；或者一次性支付總金額的一半以上。中獎者Fry選擇一次性支付 1160 萬元，這是聯邦稅前的金額，加州不對彩券獎金徵稅。 Fry還表示他計劃購買一輛新的福特（ Ford） F-250 皮卡車，在那之後他會剩下很多錢。

根據加州彩券的說法，「終身百萬富翁版彩券」是最高獎項的刮刮樂，下一個最高的頭獎是 1000 萬元。

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