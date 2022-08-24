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南加華裔從拍電影改行婚禮攝影 希望化解大眾迷思

記者李雪／洛杉磯即時報導
鄭以樂希望運用電影級別的專業能力，為新人留下最珍貴的回憶。（鄭以樂提供）
鄭以樂希望運用電影級別的專業能力，為新人留下最珍貴的回憶。（鄭以樂提供）

來自香港的鄭以樂（Joey Cheng）是洛杉磯華裔婚禮攝影師。從拍電影到拍婚禮的轉型，其中有不少無論專業人士還是大眾都有的誤解，但婚禮攝影讓她找到感受人生的連結，也希望運用電影級別的專業能力，為每一對新人留下最珍貴的回憶。

從小就愛拿著相機隨時拍下家人開心搞笑鏡頭的鄭以樂，與相機很早就結緣。她在香港就讀一家美國開設的電影學院後，愛上拍電影。在拍戲的期間從無到有、從計劃到達成創造的過程，雖是難以形容的艱辛，但是拍成後的成就感也難以形容。因此在畢業跟隨劇組拍戲幾年後，她決定到好萊塢深造，2014年來到洛杉磯讀書。唸書期間一堂膠片攝影班遇到的啟蒙老師，不但啟發她在技巧上的能力，更教會她在攝影中尋找生活上的領悟，那就是感受人生。

她表示其實在上學期間練習攝影，雖然享受過程，但總覺少了感受人生的連結（connection），從而讓技術遭到瓶頸。在畢業後開始創業時，鄭以樂仍在瓶頸掙扎，直到第一次拍攝婚禮時，她又找回像在片場上拍戲時的挑戰及壓力，「我就知道我愛上當婚禮攝影師了」。她表示，最愛拍攝的模式當然是電影，但她發現婚禮是介乎於硬照攝影與電影拍攝的中間，婚禮攝影可說是介乎工作和享受中間的最佳點（sweet spot）。

把新人的愛情故事以及大喜之日拍成影像，這項正面壓力，也成為動力，還給她感受人生的經歷。即使已經做婚禮攝影師這麼久，但每次拍攝完她仍會很滿足和熱血，「每一次下班時，我特別受到啟發、特別期待下一次的工作機會」。如今她對婚禮電影(wedding film)的熱誠更強烈，未來希望成為婚禮電影攝影師。

其實攝影師特別是婚禮攝影師的工作，外界都十分不理解其中難處。尤其婚禮攝影常被專業人士看不起，因為婚禮攝影既非專業棚的拍攝，又不是紀錄片，所以在影視界不被看好。但鄭以樂認為，其實婚禮攝影是需要更多專注和技巧的職業，想要拍好內容並不容易，畢竟大喜之日所發生的所有事都只在一秒之間，也不會有機會重拍。相比之下，電影反而是可以在任何時候重拍。也正因這一點讓她更希望成為婚禮攝影師，因為她的專業背景以及對攝影的熱忱，希望讓專業人士也能知道，其實婚禮攝影並不比拍電影容易，想要拍好一場婚禮，花的精力跟拍好一部電影一樣多。

而大眾對這一行也有誤解。她表示，美國人對婚禮攝影的認知分歧非常大，很多人不認為這是認真的專業，也造成價格懸殊的市場現況。一些攝影師根本就不會專業攝影，但因在社媒上有一定來自親朋的盲目認可，便自覺可以轉為專業。這類攝影師在疫情前的收費並不高，但疫情後因社媒營銷更多， 收費也如專業人士的高，令她感到太不負責任，也很難為。她希望大家都明白，真正專業的婚禮攝影其實少之有少，例如專業棚裡的攝影師，或者其他更是拍戲劇組的大師級攝影指導，為明星、朋友的婚禮拍出來的照片，十分有電影感，這也是她的職業目標之一。

鄭以樂希望運用電影級別的專業能力，為新人留下最珍貴的回憶。（鄭以樂提供）
鄭以樂希望運用電影級別的專業能力，為新人留下最珍貴的回憶。（鄭以樂提供）

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