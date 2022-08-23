移植器官運送載具的重大突破 可望提高移植手術成功率

器官移植將有機會讓醫院不再苦惱。（unsplash截圖）

據瑞士蘇黎世「一肝換一命」( Liver4Life )研究小組稱，該小組成功將存放在一體式灌流機（integrated perfusion machine）三天的肝臟成功移植到人體身上，而在一年後的相關研究報導指出，該患者恢復狀況良好，而移植成功此舉也為世界首例。

在美國，每天平均有 17 名等待器官捐贈的人死亡，不但器官必須與接受者兼容，也得確保捐贈器官事前的正常運轉，而傳統冷藏捐贈器官則會造成許多後續的潛在毛病，常見的傳統方法，包括將器官儲存在低溫 之下及控管在一定時間內，否則該器官會受到損害。

許多研究小組專注研發新方式，讓器官存放更長久。瑞士蘇黎世「一肝換一命」（Liver4Life）研究小組近期成功開發的一體式灌流機，讓肝臟成功存活三天，醫生隨後將肝臟植入一名患者體內。據悉，在手術 一年後，這名患者的恢復狀況十分良好。

這項由該小組研發出的一體式灌流機，為替代體外儲存器官的方法，讓機器模仿人體心臟和肺的功能，將血液和氧氣泵入器官，並施用激素和營養素的混合物於器官上，讓器官能像在人體中一樣正常運作。

瑞士蘇黎世大學（University Hospital of Zurich ）醫院內臟外科和移植系主任，也是這項研究的主要作者克拉維恩（Pierre-Alain Clavien）表示，一體式灌流機讓肝臟保存時間從幾個小時延長到幾天，也把肝移植從緊急手術轉變為選擇性手術的可能性大大提高，而使用灌流機的方式也能很多元，例如研究再生肝臟。

克拉維恩也透露到，目前他們的團隊正在計劃多項多中心臨床試驗，相信有朝一日一體式灌流機可以用於其他器官，例如腎臟或是子宮，目前的臨床前實驗已經證明是可行的。而這項技術，理論上適用於移植的所有器官，但還必須進行一些調整。

紐約威爾康乃爾醫學 院（Weill Cornell Medicine）的胃腸病學和肝病學部主任布朗（Robert S. Brown Jr. ）表示，一體灌流機具有增加可移植器官數量的巨大潛力，這將對患者產生重大影響，也增加了更多可用於移植的器官來增加器官獲取途徑。這是一個令人興奮的概念證明，雖然尚需進一步驗證，但一旦驗證通過，將向前邁出一大步。

截至2021 年美國進行了超過4萬1000 例移植手術。肝臟是僅次於腎臟的第二大最常移植器官，每九分鐘就有一人被列入器官移植等候名單。儘管器官共享聯合協會（United Network for Organ Sharing，簡稱UNOS ）指出捐獻器官的人數有所增加，但可用器官仍然短缺，平均每天有17 人死於等待器官移植期間。

現今技術，讓不同的器官可以在組織分解前，在冷藏庫中保存不同的時間，例如心臟為 4-6 小時，腎臟為 24-36 小時。肝臟則為8至12 小時。