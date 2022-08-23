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Omicron新的子變種BA.4.6和BA.2.75在加州出現

編譯組／即時報導
儘管洛縣目前尚未出現BA.2.75病毒株流行，然而洛縣公共衛生局局長費若仍密切關注新變種病毒發展。（ABC 7）
儘管洛縣目前尚未出現BA.2.75病毒株流行，然而洛縣公共衛生局局長費若仍密切關注新變種病毒發展。（ABC 7）

洛杉磯時報報導，隨著具有超級傳染性的新冠肺炎Omicron變種病毒BA.5引發的疫情逐漸消退，加州專家目前密切追縱兩種新的子變種病毒BA.4.6和BA.2.75。

這兩種子變種病毒屬於Omicron病毒體系，目前尚不清楚這兩種更新的變種，是否會再度引發新一波疫情潮。

最值得關注的是，這兩種病毒是否能勝過BA.5，成為主要的病毒株，若成為更具傳染性的病毒株，恐再次引發新一波疫情潮。

白宮新冠肺炎應對協調員Ashish Jha，日前在與美國商會的論壇上說，「病毒的進化模式，是找到繞過我們建立的免疫牆。」

根據聯邦疾病防治中心（CDC）數據，在過去一周內，BA.4.6估計占總病例數的2.4%，在愛荷華、堪薩斯等美國中部州，約占15.9%。在加州，BA.5仍是最普遍的病毒版本，估計占89%。

聖地牙哥拉荷亞的「斯克里普斯跨科學研究院」（the Scripps Research Translational Institute）院長托波爾（Eric Topol）推文稱，BA.2.75子變種在印度成為主導病毒株，「現在看到有跡象表明，該病毒株可在澳洲與BA.4.6競爭」。

這兩種新起的病毒株，對加州來說意味著什麼，目前尚不清楚。

在洛縣，目前沒有訊息表明這些新變種病毒有急劇增長的情況。根據最新數據，BA.4.6僅占洛縣病例的1.5%，與前一周持平。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）說，該縣在六周內僅發現三起BA.2.75病毒感染者。但她說，其他地方的變種情況仍令人擔憂。

目前而言，洛縣和加州都處於疫情趨緩中，最新報告感染病例和住院率都持續大幅下降。

加州 變種病毒 疫情

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