聖地牙哥前警官參與經營色情按摩店被捕 華人也涉案

聖地牙哥前警官參與經營色情按摩店被捕。（Pexels）

在日前部分解封的起訴書中，一名前聖地牙哥 前警官Peter Griffin和其他三人，被指控在加州 和亞利桑納州擁有和經營五家非法按摩店，這些店以提供治療性按摩服務為幌子，提供商業色情行為。

78歲的Griffin本月11日在離開聖地牙哥的家時被捕，另外兩名被告、58歲的Kyung Sook Hernandez，和56歲的譚玉紅（Yu Hong Tan，音譯）也被拘留。但第四名被告仍然逍遙法外。

根據起訴書，Griffin在2013年至2022年8月間的不同時間，與Kyung Sook Hernandez、Yu Hong Tan和第四名被告，擁有並經營著這些按摩店。他們涉嫌犯罪的計劃包括使用手機、互聯網和銀行渠道註冊業務，在線宣傳商業性服務，僱用多名女性在企業中提供商業性服務，管理非法企業的財務，並從非法企業獲得經濟利益。

Griffin曾是律師，並曾在聖地牙哥警察 局的副運營部門（Vice Operations Unit）擔任偵探，而該部門的任務正是搗毀他現在負責運營和推廣的色情業務。

加州南區助理聯邦檢察官Jill Streja、司法部刑事司洗錢和資產追回科的審判律師 Caylee Campbell，和民權司人口販運起訴部門的審判律師Leah Branch，正在起訴此案。調查由國土安全調查局、國稅局刑事調查局，和聖地牙哥人口販運特別工作組牽頭。