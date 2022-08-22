我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威廉波特少棒／中華隊7：0擊敗勁旅巴拿馬 廖芫豎投出8K

激進升息恐慌再現 道指重挫643點

加州移民來自墨西哥最多 中國第3 台灣第10

【洛杉磯訊】
加州外來移民中，中國排名第三，台灣第十。（Pexels）
加州外來移民中，中國排名第三，台灣第十。（Pexels）

美國是移民國家，加州也充滿了來自全球各地的移民。根據Stacker網站統計，加州移民中，最多的是來自墨西哥，中國排名第三，台灣排名第十。

該網站以2020年統計，跨度為五年的加州人口組成為依據，進行了移民排名統計。數據顯示，加州有來自中國的移民67萬7052人，占比6.5%。全國來看，同期有218萬4189名中國移民，占比外國移民的4.9%，全美來看中國是第三大移民國。

排名第十的是台灣。五年間有17萬9758台灣移民，占比1.7%。全國有37萬8942名台灣移民，移民總數中占比0.9%，是全美第25大移民國。

加州移民中，香港移民占比也很高，排名第13。加州有10萬3123名香港移民，占比1%，全國占比0.5%，全國排名38。

加州移民中，最大移民國為墨西哥，有396萬2910名墨西哥移民，占比37.9%。在全美，墨西哥也是第一大移民國，占美國移民總人口24%。

在加州移民中，不少亞洲國家都上榜，包括排名第二的菲律賓，第四名的越南，第五名的印度，第七名的南韓，第九名的伊朗等。

移民 加州 墨西哥

上一則

南加雌雄搶匪持槍搶奪他人幼兒未遂 現被捕

下一則

世界晚報╱加州知名華裔牙醫 慘遭搶劫槍殺 影片全錄

延伸閱讀

社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名

社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名
香港移民創飲茶界傳奇餐廳 鯉魚門保存粵菜宴席文化

香港移民創飲茶界傳奇餐廳 鯉魚門保存粵菜宴席文化
加州山火頻傳 野外健行受威脅

加州山火頻傳 野外健行受威脅
加州山火頻傳 威脅登山健行者

加州山火頻傳 威脅登山健行者
加州通用膳食計畫 不應以經濟地位區分學生

加州通用膳食計畫 不應以經濟地位區分學生
誰報案的？捲尾猴意外撥通手機 加州警「破案」

誰報案的？捲尾猴意外撥通手機 加州警「破案」

熱門新聞

監控視頻截圖顯示，一群人參與南洛杉磯街頭的飆車行動後，在本周一凌晨時候洗劫了一家 7-11 便利商店。（LAPD）

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

2022-08-19 14:57
餐廳老闆一下子衝上去抓住嫌犯的脖子。（監控截屏）

洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄

2022-08-15 19:15
已經改過自新的亞裔前囚犯尤馮（Phoeun You，譯音）。（EarHustlePodcast臉書下載）

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

2022-08-21 16:29
在家也可以復刻海鮮大餐。（記者王若然／攝影）

評測好市多50元帝王蟹腿 值得買嗎？

2022-08-16 16:48
據悉事故發生時，店員正在清理升降型冷櫃，不幸誤碰關閉按鈕，導致被冷櫃夾住身亡。（谷歌地圖）

洛縣華人網紅甜品店致命事故 員工被冰櫃夾住身亡

2022-08-16 21:42
四惡少劫財暴打華人任婆婆。（視頻截圖）

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

2022-08-20 15:34

超人氣

更多 >
脫衣舞孃嫁富商代孕生「22寶」 老公入獄日子慘變調

脫衣舞孃嫁富商代孕生「22寶」 老公入獄日子慘變調
幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局

幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局
值得借學貸嗎？智庫：52%大學生 薪水不如高中畢業生

值得借學貸嗎？智庫：52%大學生 薪水不如高中畢業生
社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名

社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名
5NG充電習慣「害手機電池短命」 3C達人曝最佳充電時間

5NG充電習慣「害手機電池短命」 3C達人曝最佳充電時間