洛縣衛生局替符合要求的寵物免費新冠檢測 網友:太荒唐

洛杉磯縣公共衛生局宣佈，為可能接觸過新冠病毒的寵物提供免費新冠檢測。（洛縣公共衛生局推特）

洛杉磯縣公共衛生局宣佈，為可能接觸過新冠病毒的寵物提供免費的新冠檢測 。衛生局在推特 上發文稱，如果您的寵物接觸過感染新冠的人，或動物或出現新冠症狀，可能有資格接受免費的新冠檢測。

據衛生局官網指出，該項目將幫助當局更多地了解新冠，這意味著也可以更多地了解新冠在人類、動物和環境關係中的重要性。洛縣 衛生局表示，資金來源於州和地區流行病學家委員會 (CSTE) 和聯邦疾病控制中心 (CDC) 。

洛縣公共衛生局表示，將與洛縣的各個動物護理設施和機構合作，並提供免費測試，目標是測試許多不同種類的動物，包括野生動物（鹿、蝙蝠、浣熊）、寵物（狗、貓、倉鼠、袖珍寵物）、海洋哺乳動物（海豹）等。

衛生局稱，如果寵物曾接觸過感染新冠的人類或其他動物，例如，狗狗住在一個最近被診斷出患有新冠的人的家庭，或者是寵物出現新冠症狀，例如在主人感染了新冠病毒之後寵物生病了，在這兩種情況下，寵物將有資格獲得免費新冠檢測。

動物得新冠的症狀可能包括：發燒、咳嗽、呼吸困難或氣短、嗜睡（異常缺乏活力或遲鈍）、打噴嚏、流鼻涕、眼睛分泌物、嘔吐、腹瀉、食慾不振等。

在迄今為止測試的 177 隻動物中，包括狗、貓、蝙蝠、浣熊、臭鼬、老鼠和海獅，沒有一隻動物的新冠檢測呈陽性。

在洛縣宣佈為寵物提供免費新冠檢測之後，官方推特帳戶炸開了鍋，許多網友對這項舉措提出質疑，紛紛表示這項舉措「很荒唐」，「浪費公共資金」，還有網友稱「在洛杉磯，動物竟然比人更容易獲得新冠檢測」，並有網友發問「下一步是否要推出動物疫苗？」。洛縣公共衛生局官方推特於是關閉了該條評論權限。

關於寵物免費新冠測試的更多信息，可上網https://tinyurl.com/5txssr48查詢。